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Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад
Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад - РИА Новости, 11.09.2023
Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад
Сохранение Путиным новых регионов приведет к унижению Запада. Об этом в статье для Telegraph написал британский полковник в отставке Ричард Кемп. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T02:38
2023-09-11T02:38
2023-09-11T09:01
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сохранение Путиным новых регионов приведет к унижению Запада. Об этом в статье для Telegraph написал британский полковник в отставке Ричард Кемп."Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой", — написал Кемп.Он отметил, что сохранение четырех новых регионов России навсегда закроет Украине дорогу в НАТО, а "униженному Западу" придется прибегнуть к стратегии ограничения ущерба.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.
https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html
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в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков, нато, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Путин
Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад
Полковник Кемп: Путин унизит Запад, защитив новые регионы России