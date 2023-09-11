https://ria.ru/20230911/territorii-1895434570.html

Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад

Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад - РИА Новости, 11.09.2023

Британский полковник рассказал, как Путин одним шагом унизит Запад

Сохранение Путиным новых регионов приведет к унижению Запада. Об этом в статье для Telegraph написал британский полковник в отставке Ричард Кемп. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T02:38

2023-09-11T02:38

2023-09-11T09:01

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россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Сохранение Путиным новых регионов приведет к унижению Запада. Об этом в статье для Telegraph написал британский полковник в отставке Ричард Кемп."Это, очевидно, стало бы катастрофой для Украины, а также поражением НАТО. Для Путина это стало бы победой", — написал Кемп.Он отметил, что сохранение четырех новых регионов России навсегда закроет Украине дорогу в НАТО, а "униженному Западу" придется прибегнуть к стратегии ограничения ущерба.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД выражали готовность к диалогу с НАТО, но на равноправной основе с отказом Запада от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ.

https://ria.ru/20230911/putin-1895432548.html

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в мире, украина, москва, россия, дмитрий песков, нато, владимир путин