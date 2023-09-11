https://ria.ru/20230911/terrakt-1895629875.html

В Нью-Йорке вспоминают погибших в теракте 11 сентября 2001 года

В Нью-Йорке вспоминают погибших в теракте 11 сентября 2001 года - РИА Новости, 11.09.2023

В Нью-Йорке вспоминают погибших в теракте 11 сентября 2001 года

В Нью-Йорке проходит церемония в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года, к мемориалу на месте зданий Всемирного торгового центра идут близкие... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:20

2023-09-11T17:20

2023-09-11T17:20

в мире

нью-йорк (город)

камала харрис

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сен - РИА Новости. В Нью-Йорке проходит церемония в память о погибших в теракте 11 сентября 2001 года, к мемориалу на месте зданий Всемирного торгового центра идут близкие погибших, а также те, кто оказался здесь в тот день, передает корреспондент РИА Новости. Два пассажирских самолета, угнанные террористами, 11 сентября 2001 года врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург (штат Пенсильвания). По официальным данным, в Нью-Йорке погибли 2749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека. По традиции в 8.46 (15.46 мск) - время, когда первый захваченный террористами самолет авиакомпании American Airlines врезался в Северную башню Всемирного торгового центра, была объявлена минута молчания. Прозвонил колокол. После этого началась церемония перечисления имен погибших. Родные подходят к микрофону и произносят имена близких, которых они потеряли. Затем Нью-Йорк погрузился в минуту молчания в 9.03, когда второй захваченный самолет врезался в Южную башню ВТЦ, в 9.37 - когда третий самолет протаранил крыло Пентагона в Вашингтоне, в 9.59 - когда обрушился первый объятый пожаром небоскреб, а также в 10.03, когда в штате Пенсильвания рухнул не достигший цели четвертый самолет, который должен был врезаться в Белый дом или здание конгресса, и в 10.28, когда обрушилась вторая башня ВТЦ. В этом году в церемонии в Нью-Йорке участвуют вице-президент США Камала Харрис. Корреспондент немецкой газеты Хандельсблат Катарина Корт в тот день шла на работу. Офис издания и до сих пор стоит напротив места, где раньше возвышались башни-близнецы. "Я шла на работу. И увидела как первая башня уже горела. И в воздухе летали тысячи листов офисной бумаги. Люди говорили, что это самолет", - сказала Корт. По ее словам, путь на работу как раз пролегал между двух башен. "Полиция уже не давала пройти. И через какие-то мгновения я увидела, как второй самолет влетел в здание. Он летел с юга. Я побежала, зашла в метро. До сих пор не помню, где именно я вышла из метро в Бруклине и как я вернулась домой", - рассказала РИА Новости журналистка. "Я была шокирована. В тот момент я просто хотела остаться в живых",- призналась Корт. Все последующие дни она работала, освещая последствия теракта. Самым шокирующим, по ее словам, было то, "что на США напали впервые в истории". "Мы только теперь осознаем, насколько эта атака отразилась на психологии американцев, на их внешней политике", - отметила она. По ее мнению, от подобных терактов никто не застрахован и сегодня. "Не думаю, что вы можете полностью этого избежать. Но это не означает, что надо прекращать жить", - считает она. Корт сказала, что не верит в теории заговора, до сих пор окружающие сюжет с терактами 11 сентября. "Это все ерунда. Когда я вижу эти теории заговора, это меня злит. Я знаю людей, которые потеряли там близких. Человек из моей школы был на самолете, который летел в Пенсильвании", - заявила она. Полицейский Алекс Палуэрс также работал в районе башен-близнецов в тот день. Он участвовал в эвакуации людей из этой зоны. Через некоторое время у ветерана развилась онкология от воздействия токсичных веществ, содержавшихся в пыли от рухнувших зданий. "Я получил компенсацию за один диагноз. Но добиваюсь дополнительных из того, что у меня развились и другие виды рака", - отметил Палуэрс в разговоре с РИА Новости. Ветеран полиции надеется получить причитающиеся ему компенсации.

https://ria.ru/20210911/terakt-1749348258.html

https://ria.ru/20230909/nyu-york-1895120073.html

https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), камала харрис