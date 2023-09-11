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Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 11.09.2023
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06:14 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/tayvan-1895454346.html
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова - РИА Новости, 11.09.2023
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:14
2023-09-11T06:14
в мире
тайвань
китай
сша
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "К 05.00 (00.00 мск - ред.) 11 сентября вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter). Отмечается, что 11 из 26 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей J-16, два истребителя J-10, два Су-30, один транспортный самолет Y-9. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230911/noak-1895445456.html
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в мире, тайвань, китай, сша, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов и 13 кораблей армии КНР

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
«
"К 05.00 (00.00 мск - ред.) 11 сентября вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что 11 из 26 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей J-16, два истребителя J-10, два Су-30, один транспортный самолет Y-9.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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