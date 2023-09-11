Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов армии КНР вблизи острова
Минобороны Тайваня отследило 26 воздушных судов и 13 кораблей армии КНР
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 11 сен - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за сутки зафиксировали приближение к острову 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
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"К 05.00 (00.00 мск - ред.) 11 сентября вокруг Тайваня были зафиксированы 26 воздушных судов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что 11 из 26 воздушных судов китайской армии пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей J-16, два истребителя J-10, два Су-30, один транспортный самолет Y-9.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.