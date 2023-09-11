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Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС - РИА Новости, 11.09.2023
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05:18 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/svet-1895447984.html
Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС
Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС - РИА Новости, 11.09.2023
Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС
Минэнерго России не ожидает значительного увеличения энергопотребления в стране с развитием электрозарядной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:18
2023-09-11T05:18
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
николай шульгинов
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго России не ожидает значительного увеличения энергопотребления в стране с развитием электрозарядной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Незначительно", - сказал он в ответ на вопрос о том, насколько может вырасти потребление электроэнергии в РФ с развитием электрозарядной инфраструктуры. "У нас электромобилей пока не так уж и много. Процесс медленный, все мгновенно не перейдут на такой вид транспорта. Посмотрите на восток страны. Там большое количество подержанных иностранных электромобилей, но проблемы по мощности именно из-за электромобилей там нет", - пояснил министр. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, николай шульгинов, владивосток, вэф-2023
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет, Николай Шульгинов, Владивосток, ВЭФ-2023
Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС

Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭлектрические зарядные станции
Электрические зарядные станции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Электрические зарядные станции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго России не ожидает значительного увеличения энергопотребления в стране с развитием электрозарядной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Незначительно", - сказал он в ответ на вопрос о том, насколько может вырасти потребление электроэнергии в РФ с развитием электрозарядной инфраструктуры.
"У нас электромобилей пока не так уж и много. Процесс медленный, все мгновенно не перейдут на такой вид транспорта. Посмотрите на восток страны. Там большое количество подержанных иностранных электромобилей, но проблемы по мощности именно из-за электромобилей там нет", - пояснил министр.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Электромобиль на электрозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В Минэнерго рассказали о правилах размещения зарядных станций на АЗС
04:16
 
ЭкономикаРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университетНиколай ШульгиновВладивостокВЭФ-2023
 
 
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