https://ria.ru/20230911/svet-1895447984.html

Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС

Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС - РИА Новости, 11.09.2023

Минэнерго не ждет сильного увеличения энергопотребления с развитием ЭЗС

Минэнерго России не ожидает значительного увеличения энергопотребления в стране с развитием электрозарядной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:18

2023-09-11T05:18

2023-09-11T05:18

экономика

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

николай шульгинов

владивосток

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849525157_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_98f682b5797456a091f0e7d86faf6674.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минэнерго России не ожидает значительного увеличения энергопотребления в стране с развитием электрозарядной инфраструктуры, заявил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Незначительно", - сказал он в ответ на вопрос о том, насколько может вырасти потребление электроэнергии в РФ с развитием электрозарядной инфраструктуры. "У нас электромобилей пока не так уж и много. Процесс медленный, все мгновенно не перейдут на такой вид транспорта. Посмотрите на восток страны. Там большое количество подержанных иностранных электромобилей, но проблемы по мощности именно из-за электромобилей там нет", - пояснил министр. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/stantsii-1895442869.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, николай шульгинов, владивосток, вэф-2023