https://ria.ru/20230911/stroitelstvo-1895579306.html

ВТБ профинансирует строительство ЖК в Петропавловске-Камчатском

ВТБ профинансирует строительство ЖК в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 11.09.2023

ВТБ профинансирует строительство ЖК в Петропавловске-Камчатском

ВТБ предоставит 5,7 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса "Олимп" в Петропавловске-Камчатском площадью более 100 тысяч квадратных метров жилья,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:23

2023-09-11T14:23

2023-09-11T14:23

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. ВТБ предоставит 5,7 миллиарда рублей на строительство жилого комплекса "Олимп" в Петропавловске-Камчатском площадью более 100 тысяч квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба банка. Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта на ВЭФ-2023 подписали руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко и генеральный директор компании-застройщика "Олимп-Камчатка" Дмитрий Тюжакаев. Жилой комплекс "Олимп" станет одним из первых проектов комплексной застройки на Камчатке. В рамках проекта появятся девять 16-этажных домов на 1,5 тысячи квартир. Проект предусматривает использование сейсмостойких материалов и технологий. Продажи в новом жилом комплексе будут вестись с использованием счетов эскроу, говорится в сообщении. "Реализация проекта задает новый уровень качества жилищного строительства в регионе и имеет важное значение для социально-экономического развития Камчатки. Масштабная комплексная застройка решает задачи переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, обеспечения жильем молодых специалистов и сокращает дефицит предложений на рынке первичной недвижимости", − цитирует пресс-служба слова Еременко. В свою очередь, Тюжакаев отметил, ЖК "Олимп" станет частью масштабной реновации Петропавловска-Камчатского. "Партнерство с ВТБ позволяет нам получить необходимое финансирование для строительства этого знакового для всей Камчатки проекта. В регионе высокий спрос на квартиры подобного уровня, а благодаря ипотечным госпрограммам они будут доступны широкому кругу покупателей", − отметил гендиректор компании-застройщика, слова которого привели в пресс-службе. Там пояснили, что портфель финансирования жилищного строительство ВТБ в Дальневосточном федеральном округе превышает восемь миллиардов рублей. С начала 2023 года с застройщиками заключены кредитные соглашения на 15 миллиардов рублей. ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/mery-1895545313.html

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Алёна Пава

втб, петропавловск-камчатский, камчатка, жилье, владивосток, строительство, вэф-2023, новости компаний - экономика