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В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:22 11.09.2023 (обновлено: 13:53 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895555151.html
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 20 украинских военных, три автомобиля, а также пункт управления беспилотниками ВСУ,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
херсон
безопасность
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 20 украинских военных, три автомобиля, а также пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщается в сводке министерства обороны. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", — заявили в ведомстве. Уточняется, что в районе населенного пункта Берислав поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.Ранее в понедельник источник РИА Новости сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами. Кроме того, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ, ликвидировав шестерых боевиков, добавил собеседник агентства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, херсон, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Херсон, Безопасность
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Берислава

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 20 украинских военных, три автомобиля, а также пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщается в сводке министерства обороны.
«
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в районе населенного пункта Берислав поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Ранее в понедельник источник РИА Новости сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами.
Кроме того, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ, ликвидировав шестерых боевиков, добавил собеседник агентства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 сентября, 16:33
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.09.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФХерсонБезопасность
 
 
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