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В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении - РИА Новости, 11.09.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 20 украинских военных, три автомобиля, а также пункт управления беспилотниками ВСУ,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:22
2023-09-11T13:53
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На Херсонском направлении российские подразделения за сутки уничтожили до 20 украинских военных, три автомобиля, а также пункт управления беспилотниками ВСУ, сообщается в сводке министерства обороны. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Буковель-AD", — заявили в ведомстве. Уточняется, что в районе населенного пункта Берислав поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника.Ранее в понедельник источник РИА Новости сообщил, что бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили под Херсоном украинские гаубицу "Мста-Б" и 120-миллиметровый миномет вместе с расчетами и боекомплектами. Кроме того, в районе херсонских островов, расположенных в устье Днепра, российские военные нанесли удар по позициям ВСУ, ликвидировав шестерых боевиков, добавил собеседник агентства.
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В Минобороны оценили потери украинских войск на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Берислава