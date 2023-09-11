https://ria.ru/20230911/sotrudnichestvo-1895497050.html

Хабаровский край и "Русолово" заключили соглашение о сотрудничестве

Хабаровский край и "Русолово" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.09.2023

Хабаровский край и "Русолово" заключили соглашение о сотрудничестве

Хабаровский край и ПАО "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заключили... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:20

2023-09-11T10:20

2023-09-11T11:02

хабаровский край

вэф-2023

хабаровский край

михаил дегтярев

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Хабаровский край и ПАО "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заключили соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Делегация Хабаровского края начала свою работу на ВЭФ-2023. Традиционно на полях форума запланированы встречи и переговоры с руководством крупнейших российских компаний и промышленных предприятий. В графике подписание целого ряда стратегически важных соглашений о сотрудничестве, участие в питч-сессиях. "В числе первых состоялось подписание трехстороннего соглашения с vинистерством промышленности и торговли РФ, ПАО "Русолово" и правительством Хабаровского края о сотрудничестве в целях развития добывающей и металлургической промышленности на территории нашего региона, а также обеспечения сырьевого суверенитета Российской Федерации в сфере добычи, переработки и производства олова", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Как уточняется на сайте компании, кроме того, соглашение о сотрудничестве подписано с Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) по вопросам обеспечения подготовки и трудоустройства специалистов в Хабаровском крае. Подписи под документом поставили глава региона, ректор ТОГУ Юрий Марфин и президент ПАО "Селигдар" Константин Бейрит. "На территории Хабаровского края мы внедряем различные программы для привлечения кадров, сокращая тем самым дефицит трудовых ресурсов. Для нас очень важно, что компании проявляют инициативу, находясь в диалоге с вузами по реализации целевых программ подготовки кадров для своих предприятий", - приводятся в сообщении слова Дегтярева с церемонии подписания документа. Главные направления взаимодействия между сторонами – подготовка на территории Хабаровского края специалистов в соответствии с кадровой потребностью региона, а также их дальнейшее трудоустройство в "Русолово". Отдельное направление – реализация совместных образовательных, научно-исследовательских программ и инновационных проектов, направленных на развитие Хабаровского края, университета и "Русолово". ПАО "Русолово" - ведущая российская оловодобывающая компания России, обладает значительным потенциалом по запасам олова. За 2022 год производство олова в концентрате составило 2,9 тысячи тонн. Компания производит в концентратах: олово, вольфрам, медь и серебро. Предприятия компании расположены в Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. К 2025 году планируется увеличение производства до 6 тысяч тонн олова. Активы холдинга "Селигдар" расположены в шести субъектах РФ. Предприятия "Селигдара" также производят золото, в 2022 году было добыто более 7,55 тонны. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895462993.html

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вэф-2023, хабаровский край, михаил дегтярев