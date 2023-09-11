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Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.09.2023
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13:06 11.09.2023 (обновлено: 13:10 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895544989.html
Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.09.2023
Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал в рамках ВЭФ-2023 трехстороннее соглашение с региональной сетью ЦОД ГК... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:06
2023-09-11T13:10
вымпелком
дальний восток
экономика
вэф-2023
билайн
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал в рамках ВЭФ-2023 трехстороннее соглашение с региональной сетью ЦОД ГК Key Point и федеральной сетью магазинов цифровой и бытовой техники ООО "ДНС Групп" (DNS), сообщили в пресс-службе компании.Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных Key Point для размещения оборудования DNS. В свою очередь, beeline cloud обеспечит техническую и организационную поддержку проекта в рамках своих компетенций и на основании подписанных в дальнейшем договоров. Компания также предоставит партнерам каналы связи."Будем вместе повышать уровень цифровизации и безопасности инфраструктуры партнеров с помощью возможностей облачных сервисов и центров обработки данных beeline cloud", - приводятся в сообщении слова директора корпоративного бизнеса восточного региона ПАО "ВымпелКом" Владимира Ясиновских на церемонии подписания.По словам сооснователя ГК Key Point Евгения Вирцера, размещение оборудования DNS в ЦОД Key Point - показатель роста доверия бизнеса к услугам коммерческих ЦОД, что способствует ускорению применения в дальневосточном регионе лучших мировых практик развития ИТ-сферы.В свою очередь, генеральный директор ООО "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев подчеркнул, что достигнутые договоренности создают новый импульс для развития Дальнего Востока и отвечают интересам бизнеса и клиентов.
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вымпелком, дальний восток, экономика, вэф-2023, билайн
ВымпелКом, Дальний Восток, Экономика, ВЭФ-2023, Билайн

Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : ПАО "Вымпелком"Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве
Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : ПАО "Вымпелком"
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал в рамках ВЭФ-2023 трехстороннее соглашение с региональной сетью ЦОД ГК Key Point и федеральной сетью магазинов цифровой и бытовой техники ООО "ДНС Групп" (DNS), сообщили в пресс-службе компании.
Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных Key Point для размещения оборудования DNS. В свою очередь, beeline cloud обеспечит техническую и организационную поддержку проекта в рамках своих компетенций и на основании подписанных в дальнейшем договоров. Компания также предоставит партнерам каналы связи.
"Будем вместе повышать уровень цифровизации и безопасности инфраструктуры партнеров с помощью возможностей облачных сервисов и центров обработки данных beeline cloud", - приводятся в сообщении слова директора корпоративного бизнеса восточного региона ПАО "ВымпелКом" Владимира Ясиновских на церемонии подписания.
По словам сооснователя ГК Key Point Евгения Вирцера, размещение оборудования DNS в ЦОД Key Point - показатель роста доверия бизнеса к услугам коммерческих ЦОД, что способствует ускорению применения в дальневосточном регионе лучших мировых практик развития ИТ-сферы.
В свою очередь, генеральный директор ООО "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев подчеркнул, что достигнутые договоренности создают новый импульс для развития Дальнего Востока и отвечают интересам бизнеса и клиентов.
 
ВымпелКомДальний ВостокЭкономикаВЭФ-2023Билайн
 
 
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