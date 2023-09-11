https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895544989.html

Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 11.09.2023

Beeline cloud, Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал в рамках ВЭФ-2023 трехстороннее соглашение с региональной сетью ЦОД ГК... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:06

2023-09-11T13:06

2023-09-11T13:10

вымпелком

дальний восток

экономика

вэф-2023

билайн

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) подписал в рамках ВЭФ-2023 трехстороннее соглашение с региональной сетью ЦОД ГК Key Point и федеральной сетью магазинов цифровой и бытовой техники ООО "ДНС Групп" (DNS), сообщили в пресс-службе компании.Соглашение предусматривает предоставление инфраструктуры центра обработки данных Key Point для размещения оборудования DNS. В свою очередь, beeline cloud обеспечит техническую и организационную поддержку проекта в рамках своих компетенций и на основании подписанных в дальнейшем договоров. Компания также предоставит партнерам каналы связи."Будем вместе повышать уровень цифровизации и безопасности инфраструктуры партнеров с помощью возможностей облачных сервисов и центров обработки данных beeline cloud", - приводятся в сообщении слова директора корпоративного бизнеса восточного региона ПАО "ВымпелКом" Владимира Ясиновских на церемонии подписания.По словам сооснователя ГК Key Point Евгения Вирцера, размещение оборудования DNS в ЦОД Key Point - показатель роста доверия бизнеса к услугам коммерческих ЦОД, что способствует ускорению применения в дальневосточном регионе лучших мировых практик развития ИТ-сферы.В свою очередь, генеральный директор ООО "ДНС Групп" Дмитрий Алексеев подчеркнул, что достигнутые договоренности создают новый импульс для развития Дальнего Востока и отвечают интересам бизнеса и клиентов.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, дальний восток, экономика, вэф-2023, билайн