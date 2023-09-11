https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895438588.html

Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ

Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023

Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ

Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T03:27

2023-09-11T03:27

2023-09-11T11:07

мьянма

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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вэф-2023

туризм

новости - туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "В этом году на ВЭФ мы будем заключать соглашение о туризме, которое, надеемся, позволит нарастить туристические обмены", - сказал Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/karty-1895437452.html

мьянма

россия

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мьянма, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023, новости - туризм