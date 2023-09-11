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Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
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Туризм
 
03:27 11.09.2023 (обновлено: 11:07 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/soglashenie-1895438588.html
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ
Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:27
2023-09-11T11:07
мьянма
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф-2023
туризм
новости - туризм
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "В этом году на ВЭФ мы будем заключать соглашение о туризме, которое, надеемся, позволит нарастить туристические обмены", - сказал Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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мьянма, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023, новости - туризм
Мьянма, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ

Министр инвестиций: Мьянма заключит на полях ВЭФ соглашение о туризме

© iStock.com / MartinM303Храмы в Пагане, Мьянма
Храмы в Пагане, Мьянма - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / MartinM303
Храмы в Пагане, Мьянма. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо.
"В этом году на ВЭФ мы будем заключать соглашение о туризме, которое, надеемся, позволит нарастить туристические обмены", - сказал Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ТуризмМьянмаРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ-2023Новости - Туризм
 
 
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