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Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ - РИА Новости, 11.09.2023
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ
Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T03:27
2023-09-11T03:27
2023-09-11T11:07
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Мьянма заключит на полях Восточного экономического форума соглашение с российскими партнерами о туризме, заявил РИА Новости министр инвестиций и внешних экономических связей Мьянмы Кан Зо. "В этом году на ВЭФ мы будем заключать соглашение о туризме, которое, надеемся, позволит нарастить туристические обмены", - сказал Кан Зо в кулуарах ВЭФ-2023. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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мьянма, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023, новости - туризм
Мьянма, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2023, Туризм, Новости - Туризм
Мьянма заключит с Россией соглашение о туризме на полях ВЭФ
Министр инвестиций: Мьянма заключит на полях ВЭФ соглашение о туризме