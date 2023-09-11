https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895495168.html

Собянин победил на выборах во всех районах Москвы

Собянин победил на выборах во всех районах Москвы - РИА Новости, 11.09.2023

Собянин победил на выборах во всех районах Москвы

Действующий мэр Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах, он набрал 76,4%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:14

2023-09-11T10:14

2023-09-11T10:38

единый день голосования в россии — 2023

политика

москва

мосгоризбирком

сергей собянин

ольга кириллова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155318/77/1553187767_0:134:2869:1748_1920x0_80_0_0_d3a7f4b5114b56f26943280a6f13fa66.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий мэр Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах, он набрал 76,4%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Лидер, Сергей Семёнович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть, ни один участок он не проиграл", - сказала Кириллова. Она поздравила действующего мэра с абсолютной безоговорочной победой."Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4%. Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович - 5,61%, Даванков Владислав Андреевич - 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич - 3,93%", - добавила Кириллова. Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39%.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895192601.html

https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895434696.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

единый день голосования в россии — 2023, политика, москва, мосгоризбирком, сергей собянин, ольга кириллова