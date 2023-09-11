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Собянин победил на выборах во всех районах Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
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10:14 11.09.2023 (обновлено: 10:38 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sobyanin-1895495168.html
Собянин победил на выборах во всех районах Москвы
Собянин победил на выборах во всех районах Москвы - РИА Новости, 11.09.2023
Собянин победил на выборах во всех районах Москвы
Действующий мэр Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах, он набрал 76,4%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:14
2023-09-11T10:38
единый день голосования в россии — 2023
политика
москва
мосгоризбирком
сергей собянин
ольга кириллова
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий мэр Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах, он набрал 76,4%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова."Лидер, Сергей Семёнович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть, ни один участок он не проиграл", - сказала Кириллова. Она поздравила действующего мэра с абсолютной безоговорочной победой."Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4%. Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович - 5,61%, Даванков Владислав Андреевич - 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич - 3,93%", - добавила Кириллова. Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39%.На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
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единый день голосования в россии — 2023, политика, москва, мосгоризбирком, сергей собянин, ольга кириллова
Единый день голосования в России — 2023, Политика, Москва, Мосгоризбирком, Сергей Собянин, Ольга Кириллова
Собянин победил на выборах во всех районах Москвы

Мосгоризбирком сообщил о победе Собянина на выборах во всех районах столицы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Действующий мэр Сергей Собянин победил на выборах мэра Москвы безоговорочно во всех районах, он набрал 76,4%, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Лидер, Сергей Семёнович Собянин, победил безоговорочно во всех районах, то есть, ни один участок он не проиграл", - сказала Кириллова. Она поздравила действующего мэра с абсолютной безоговорочной победой.
Итоги выборов мэра Москвы
Итоги выборов мэра Москвы
08:00
"Сергей Семёнович Собянин набрал 76,4%. Зюганов Леонид Андреевич набрал 8,11%, Чернышов Борис Александрович - 5,61%, Даванков Владислав Андреевич - 5,34%, Гусев Дмитрий Геннадьевич - 3,93%", - добавила Кириллова. Ранее по итогам расшифровки онлайн-голосования на выборах мэра Москвы Сергей Собянин набрал 2 053 954 голоса, Леонид Зюганов — 212 153 голоса, Борис Чернышов — 159 313 голоса, Владислав Даванков — 136 573 голоса, а Дмитрий Гусев — 103 762 голоса.
По данным сайта ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов УИК Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 76,39%.
На прошлых выборах мэра Москвы, прошедших в 2018 году, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Явка тогда составила 30,96%.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Собянин пообещал сделать Москву еще лучше
02:35
 
Единый день голосования в России — 2023ПолитикаМоскваМосгоризбиркомСергей СобянинОльга Кириллова
 
 
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