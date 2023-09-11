https://ria.ru/20230911/sobaka-1895668672.html

В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа

В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа - РИА Новости, 11.09.2023

В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа

Мужчина в подмосковном Подольске скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветклинику, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:08

2023-09-11T19:08

2023-09-11T19:08

происшествия

подольск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Подольске скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветклинику, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. По информации главка, сообщение поступило в полицию Подольска накануне. "По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевская, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Домашнего питомца, получившего телесные повреждения, отвезли в ветеринарную клинику", - указывает полиция в телеграм-канале, не уточняя характер и тяжесть травм собаки. Отмечается, что злоумышленника доставили в полицию, им оказался местный житель 1981 года рождения. Мотивы мужчины в полиции не раскрыли.

https://ria.ru/20230904/enot-1894191676.html

подольск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, подольск, московская область (подмосковье)