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В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа
В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа - РИА Новости, 11.09.2023
В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа
Мужчина в подмосковном Подольске скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветклинику, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:08
2023-09-11T19:08
2023-09-11T19:08
происшествия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Мужчина в подмосковном Подольске скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветклинику, сообщили в пресс-службе областного главка МВД. По информации главка, сообщение поступило в полицию Подольска накануне. "По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевская, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Домашнего питомца, получившего телесные повреждения, отвезли в ветеринарную клинику", - указывает полиция в телеграм-канале, не уточняя характер и тяжесть травм собаки. Отмечается, что злоумышленника доставили в полицию, им оказался местный житель 1981 года рождения. Мотивы мужчины в полиции не раскрыли.
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происшествия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье мужчина скинул свою собаку с пятого этажа
В Подмосковье мужчина скинул собаку с пятого этажа, животное осмотрят ветеринары
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости.
Мужчина в подмосковном Подольске скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветклинику, сообщили в пресс-службе
областного главка МВД.
По информации главка, сообщение поступило в полицию Подольска накануне.
"По предварительной информации, мужчина, находясь в квартире одного из домов, расположенных на улице Плещеевская, выбросил из окна пятого этажа свою собаку. Домашнего питомца, получившего телесные повреждения, отвезли в ветеринарную клинику", - указывает полиция в телеграм-канале, не уточняя характер и тяжесть травм собаки.
Отмечается, что злоумышленника доставили в полицию, им оказался местный житель 1981 года рождения.
Мотивы мужчины в полиции не раскрыли.
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