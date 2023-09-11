https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html

Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя

Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя - РИА Новости, 11.09.2023

Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя

Напавший в Ростовской области на людей с кухонным ножом подросток планировал убить учителя школы, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:29

2023-09-11T14:29

2023-09-11T15:06

происшествия

ростовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Напавший в Ростовской области на людей с кухонным ножом подросток планировал убить учителя школы, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, б" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказал он. По версии следствия, в понедельник утром 15-летний подросток, "имея умысел на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности – учителя Краснодесантской школы", надел маску, взял кухонный нож и пришел на территорию школы. Ему помешали две сотрудницы школы и родственник одной из учениц. Они получили травмы, один из пострадавших госпитализирован. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяв орудие преступления. Назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы в отношении подозреваемого. С подозреваемым выполняются следственные действия.

https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html

https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html

ростовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)