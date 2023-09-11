https://ria.ru/20230911/shkola-1895581012.html
Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя
Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя - РИА Новости, 11.09.2023
Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя
Напавший в Ростовской области на людей с кухонным ножом подросток планировал убить учителя школы, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:29
2023-09-11T14:29
2023-09-11T15:06
происшествия
ростовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Напавший в Ростовской области на людей с кухонным ножом подросток планировал убить учителя школы, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, б" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказал он. По версии следствия, в понедельник утром 15-летний подросток, "имея умысел на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности – учителя Краснодесантской школы", надел маску, взял кухонный нож и пришел на территорию школы. Ему помешали две сотрудницы школы и родственник одной из учениц. Они получили травмы, один из пострадавших госпитализирован. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, изъяв орудие преступления. Назначены психолого-психиатрическая, а также судебно-медицинская экспертизы в отношении подозреваемого. С подозреваемым выполняются следственные действия.
https://ria.ru/20230911/napadeniya-1895583570.html
https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Ученик, напавший с ножом на людей в ростовской школе, хотел убить учителя
СК: напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя