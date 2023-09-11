https://ria.ru/20230911/shkola-1895577718.html

Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу

Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу - РИА Новости, 11.09.2023

Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу

Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:18

2023-09-11T14:18

2023-09-11T14:18

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с преподавателями и школьниками продолжают работать правоохранительные органы, передает корреспондент РИА Новости. По словам сотрудников школы, в настоящее время правоохранительные органы ведут допрос свидетелей, в том числе учеников. Здесь же находится директор школы, а также, со слов сотрудницы школы, учитель математики, остановивший нападавшего подростка. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html

ростовская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область