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Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу - РИА Новости, 11.09.2023
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14:18 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/shkola-1895577718.html
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу - РИА Новости, 11.09.2023
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу
Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:18
2023-09-11T14:18
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с преподавателями и школьниками продолжают работать правоохранительные органы, передает корреспондент РИА Новости. По словам сотрудников школы, в настоящее время правоохранительные органы ведут допрос свидетелей, в том числе учеников. Здесь же находится директор школы, а также, со слов сотрудницы школы, учитель математики, остановивший нападавшего подростка. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html
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происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу

Школа в ростовском хуторе, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу

© Фото : МБОУ Краснодесантская СОШ/ВКонтактеШкола в хуторе Красный Десант
Школа в хуторе Красный Десант - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : МБОУ Краснодесантская СОШ/ВКонтакте
Школа в хуторе Красный Десант. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с преподавателями и школьниками продолжают работать правоохранительные органы, передает корреспондент РИА Новости.
По словам сотрудников школы, в настоящее время правоохранительные органы ведут допрос свидетелей, в том числе учеников. Здесь же находится директор школы, а также, со слов сотрудницы школы, учитель математики, остановивший нападавшего подростка.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе
Вчера, 10:21
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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