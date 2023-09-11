https://ria.ru/20230911/shkola-1895577718.html
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу - РИА Новости, 11.09.2023
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу
Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:18
2023-09-11T14:18
2023-09-11T14:18
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с преподавателями и школьниками продолжают работать правоохранительные органы, передает корреспондент РИА Новости. По словам сотрудников школы, в настоящее время правоохранительные органы ведут допрос свидетелей, в том числе учеников. Здесь же находится директор школы, а также, со слов сотрудницы школы, учитель математики, остановивший нападавшего подростка. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895497350.html
ростовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Ростовская школа, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу
Школа в ростовском хуторе, где подросток ранил ножом людей, возобновила работу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Школа в хуторе Красный Десант в Ростовской области, где подросток ранил ножом людей, начала работу, дети приходят на учебу во вторую смену, при этом с преподавателями и школьниками продолжают работать правоохранительные органы, передает корреспондент РИА Новости.
По словам сотрудников школы, в настоящее время правоохранительные органы ведут допрос свидетелей, в том числе учеников. Здесь же находится директор школы, а также, со слов сотрудницы школы, учитель математики, остановивший нападавшего подростка.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали.
СК уточнил данные о пострадавших при нападении подростка в ростовской школе