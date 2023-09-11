https://ria.ru/20230911/shkola-1895553539.html
В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения
В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения - РИА Новости, 11.09.2023
В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения
Все системы оповещения сработали в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик напал с ножом на взрослых, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:18
2023-09-11T13:18
2023-09-11T13:18
происшествия
ростовская область
василий голубев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Все системы оповещения сработали в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик напал с ножом на взрослых, сообщил журналистам представитель министерства образования региона. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. По данным министерства, 29 августа школа приняла участие во всероссийском учении по действиям сотрудников охраны и персонала при совершении преступления террористической направленности. "Как отметил директор Краснодесантской школы Щербак Сергей Николаевич, проведенные учения перед началом учебного года повлияли на четкие и быстрые действия сотрудников школы по обезвреживанию нападавшего. Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что здание школы оснащено системой видеонаблюдения, системой оповещения при чрезвычайной ситуации, тревожной кнопкой с выводом сигнала на подразделение Росгвардии. "На объекте обеспечены внутриобъектовый и пропускной режимы, что позволило своевременно обнаружить и обезвредить нападающего", - отметил он.
https://ria.ru/20230911/shkola-1895487842.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, василий голубев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, Василий Голубев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения
В ростовской школе, на которую напал ученик, сработали все системы оповещения