https://ria.ru/20230911/shkola-1895553539.html

В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения

В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения - РИА Новости, 11.09.2023

В школе, на которую напал с ножом ученик, сработали все системы оповещения

Все системы оповещения сработали в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик напал с ножом на взрослых, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:18

2023-09-11T13:18

2023-09-11T13:18

происшествия

ростовская область

василий голубев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости. Все системы оповещения сработали в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик напал с ножом на взрослых, сообщил журналистам представитель министерства образования региона. Ранее губернатор Василий Голубев сообщил, что 15-летний ученик школы в хуторе Красный Десант, страдающий психическим заболеванием, напал с ножом на взрослых при попытке зайти в учебное заведение. По данным СУСК, пострадали две сотрудницы школы и родственник одного из учеников. Подростка задержали. По данным министерства, 29 августа школа приняла участие во всероссийском учении по действиям сотрудников охраны и персонала при совершении преступления террористической направленности. "Как отметил директор Краснодесантской школы Щербак Сергей Николаевич, проведенные учения перед началом учебного года повлияли на четкие и быстрые действия сотрудников школы по обезвреживанию нападавшего. Все системы оповещения сработали. Сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи и МЧС прибыли оперативно", - сказал представитель ведомства. Он добавил, что здание школы оснащено системой видеонаблюдения, системой оповещения при чрезвычайной ситуации, тревожной кнопкой с выводом сигнала на подразделение Росгвардии. "На объекте обеспечены внутриобъектовый и пропускной режимы, что позволило своевременно обнаружить и обезвредить нападающего", - отметил он.

https://ria.ru/20230911/shkola-1895487842.html

ростовская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ростовская область, василий голубев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)