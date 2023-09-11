https://ria.ru/20230911/shkola-1895487842.html
Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены
Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены - РИА Новости, 11.09.2023
Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены
Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик ранил ножом четверых взрослых, приостановлены, сообщил РИА Новости представитель районной РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:38
2023-09-11T09:38
2023-09-11T09:45
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик ранил ножом четверых взрослых, приостановлены, сообщил РИА Новости представитель районной администрации."Приостановлены (занятия) пока следственные органы проведут необходимую работу", - сказал он.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что 15-летний подросток вооруженный ножом и в маске при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший был задержан очевидцами. Им оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.
https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
Происшествия, Ростовская область
Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены
Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом 4 взрослых, приостановлены
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик ранил ножом четверых взрослых, приостановлены, сообщил РИА Новости представитель районной администрации.
«
"Приостановлены (занятия) пока следственные органы проведут необходимую работу", - сказал он.
Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что 15-летний подросток вооруженный ножом и в маске при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший был задержан очевидцами. Им оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.
Случаи вооруженных нападений на детские учебные заведения в России