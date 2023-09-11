https://ria.ru/20230911/shkola-1895487842.html

Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены

Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены - РИА Новости, 11.09.2023

Занятия в ростовской школе, где ученик ранил ножом взрослых, приостановлены

Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик ранил ножом четверых взрослых, приостановлены, сообщил РИА Новости представитель районной РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:38

2023-09-11T09:38

2023-09-11T09:45

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Занятия в школе в хуторе Красный Десант Ростовской области, где ученик ранил ножом четверых взрослых, приостановлены, сообщил РИА Новости представитель районной администрации."Приостановлены (занятия) пока следственные органы проведут необходимую работу", - сказал он.Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что 15-летний подросток вооруженный ножом и в маске при попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший был задержан очевидцами. Им оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием.

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785528945.html

ростовская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область