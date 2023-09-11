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Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
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07:09 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/shag-1895460525.html
Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ
Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:09
2023-09-11T07:09
в мире
украина
артемовский
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и "взяли инициативу в свои руки"."Я не знаю, плохо ли перевелся текст, но если лучшее, что ты можешь сказать о прогрессе, — это то, что вы переняли "инициативу", то это очень плохо. Вероятно, это последний возможный шаг", — написал NeoOldster."Боже мой, ты выглядишь больным... Видимо, прогресс тебя не удовлетворил", — прокомментировал Mira D.."Сдавайся", — посоветовал Tony Fiocca."Ты артист, а не лидер", — напомнил Leul H. "Хватит врать, приятель, твоя страна потеряла поколение молодых людей. Это трагедия",— высказался KC.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895388808.html
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в мире, украина, артемовский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО

Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ

© AP Photo / Clodagh KilcoyneПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Clodagh Kilcoyne
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и "взяли инициативу в свои руки".
"Я не знаю, плохо ли перевелся текст, но если лучшее, что ты можешь сказать о прогрессе, — это то, что вы переняли "инициативу", то это очень плохо. Вероятно, это последний возможный шаг", — написал NeoOldster.
"Боже мой, ты выглядишь больным... Видимо, прогресс тебя не удовлетворил", — прокомментировал Mira D..
"Сдавайся", — посоветовал Tony Fiocca.
"Ты артист, а не лидер", — напомнил Leul H.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Срок вышел". Заявление Зеленского о России разозлило пользователей Сети
Вчера, 19:25
"Хватит врать, приятель, твоя страна потеряла поколение молодых людей. Это трагедия",— высказался KC.
ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
"Они следят ". В США сделали Зеленскому мрачное предупреждение
Вчера, 23:25
 
В миреУкраинаАртемовскийВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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