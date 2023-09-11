https://ria.ru/20230911/shag-1895460525.html

Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ

Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023

Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ

Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:09

2023-09-11T07:09

2023-09-11T07:09

в мире

украина

артемовский

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и "взяли инициативу в свои руки"."Я не знаю, плохо ли перевелся текст, но если лучшее, что ты можешь сказать о прогрессе, — это то, что вы переняли "инициативу", то это очень плохо. Вероятно, это последний возможный шаг", — написал NeoOldster."Боже мой, ты выглядишь больным... Видимо, прогресс тебя не удовлетворил", — прокомментировал Mira D.."Сдавайся", — посоветовал Tony Fiocca."Ты артист, а не лидер", — напомнил Leul H. "Хватит врать, приятель, твоя страна потеряла поколение молодых людей. Это трагедия",— высказался KC.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.

https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895388808.html

https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895420239.html

украина

артемовский

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в мире, украина, артемовский, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато