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Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ
Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ - РИА Новости, 11.09.2023
Твой последний шаг. Зеленскому предрекли провал после слов о ВСУ
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T07:09
2023-09-11T07:09
2023-09-11T07:09
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владимир зеленский
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы добились успехов на некоторых направлениях и "взяли инициативу в свои руки"."Я не знаю, плохо ли перевелся текст, но если лучшее, что ты можешь сказать о прогрессе, — это то, что вы переняли "инициативу", то это очень плохо. Вероятно, это последний возможный шаг", — написал NeoOldster."Боже мой, ты выглядишь больным... Видимо, прогресс тебя не удовлетворил", — прокомментировал Mira D.."Сдавайся", — посоветовал Tony Fiocca."Ты артист, а не лидер", — напомнил Leul H. "Хватит врать, приятель, твоя страна потеряла поколение молодых людей. Это трагедия",— высказался KC.ВСУ 4 июня начали контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, украинских военных остановили и отбросили на исходные позиции.
https://ria.ru/20230910/zelenskiy-1895388808.html
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В мире, Украина, Артемовский, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО