Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке
Эрдоган: Запад должен приложить усилия и выполнить обещания по зерновой сделке
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке.
"Все лидеры, с которыми я встречался (на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии – ред.), вновь обращались к нам с просьбой, особенно по поводу функционирования черноморского зернового коридора. Конечно, общим желанием всех лидеров является продолжение черноморской инициативы... На своих встречах я особо упоминаю о наших усилиях в этом вопросе, поскольку серьезность проблемы и усилия Турции должны быть известны и видны. Многие страны знают об интенсивной дипломатии, которую мы - Турция - ведем для установления мира с первого момента войны. Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
По его словам, "западные страны, высоко оценивая усилия Турции, должны и сами прилагать усилия и выполнять свои обещания".