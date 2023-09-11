https://ria.ru/20230911/sdelka-1895593190.html

Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке

Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке - РИА Новости, 11.09.2023

Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:02

2023-09-11T15:02

2023-09-11T15:02

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

зерновая сделка

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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке. "Все лидеры, с которыми я встречался (на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии – ред.), вновь обращались к нам с просьбой, особенно по поводу функционирования черноморского зернового коридора. Конечно, общим желанием всех лидеров является продолжение черноморской инициативы... На своих встречах я особо упоминаю о наших усилиях в этом вопросе, поскольку серьезность проблемы и усилия Турции должны быть известны и видны. Многие страны знают об интенсивной дипломатии, которую мы - Турция - ведем для установления мира с первого момента войны. Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии. По его словам, "западные страны, высоко оценивая усилия Турции, должны и сами прилагать усилия и выполнять свои обещания".

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка