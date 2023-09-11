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Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке - РИА Новости, 11.09.2023
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15:02 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895593190.html
Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке
Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке - РИА Новости, 11.09.2023
Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:02
2023-09-11T15:02
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
зерновая сделка
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке. "Все лидеры, с которыми я встречался (на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии – ред.), вновь обращались к нам с просьбой, особенно по поводу функционирования черноморского зернового коридора. Конечно, общим желанием всех лидеров является продолжение черноморской инициативы... На своих встречах я особо упоминаю о наших усилиях в этом вопросе, поскольку серьезность проблемы и усилия Турции должны быть известны и видны. Многие страны знают об интенсивной дипломатии, которую мы - Турция - ведем для установления мира с первого момента войны. Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии. По его словам, "западные страны, высоко оценивая усилия Турции, должны и сами прилагать усилия и выполнять свои обещания".
https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, зерновая сделка
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Зерновая сделка
Эрдоган призвал Запад выполнить обещания по зерновой сделке

Эрдоган: Запад должен приложить усилия и выполнить обещания по зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны приложить усилия и выполнить свои обещания по зерновой сделке.
"Все лидеры, с которыми я встречался (на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии – ред.), вновь обращались к нам с просьбой, особенно по поводу функционирования черноморского зернового коридора. Конечно, общим желанием всех лидеров является продолжение черноморской инициативы... На своих встречах я особо упоминаю о наших усилиях в этом вопросе, поскольку серьезность проблемы и усилия Турции должны быть известны и видны. Многие страны знают об интенсивной дипломатии, которую мы - Турция - ведем для установления мира с первого момента войны. Однако на данном этапе западные страны также должны принять меры и выполнить свои обещания", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращению из Индии.
По его словам, "западные страны, высоко оценивая усилия Турции, должны и сами прилагать усилия и выполнять свои обещания".
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