https://ria.ru/20230911/sborka-1895499365.html

DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию

DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию - РИА Новости, 11.09.2023

DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию

Отечественный бизнес из отрасли техники и электроники обладает большим запросом на перенос производства на территорию России, большое развитие получило и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:31

2023-09-11T10:31

2023-09-11T10:36

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Отечественный бизнес из отрасли техники и электроники обладает большим запросом на перенос производства на территорию России, большое развитие получило и контрактное производство с китайским бизнесом, заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, большое развитие получил такой процесс взаимодействия с китайским бизнесом, как работа с контрактными производствами. "Мы, конечно, очень сильно в последнее время с ними работаем, развиваем собственные торговые марки, и во многом они базируются на взаимодействии с китайскими контрактными производствами", - рассказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ. "Мне кажется, что есть большой запрос на перенос технологических цепочек на территорию России, это целесообразно и с точки зрения логистики, и, наверное, в последнее время может быть даже с точки зрения рабочей силы", - добавил Алексеев. Многие российские бренды бытовой техники и электроники производят свою продукцию за рубежом, преимущественно в азиатских странах. Так, техника Vitek собирается по большей части в Китае, Bork - в том числе в Южной Корее, Японии, Таиланде и Китае, Scarlett - в странах Юго-Восточной Азии. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html

https://ria.ru/20230607/postavki-1876673554.html

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экономика, россия, азия, вэф-2023