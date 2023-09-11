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DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию - РИА Новости, 11.09.2023
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10:31 11.09.2023 (обновлено: 10:36 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sborka-1895499365.html
DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию
DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию - РИА Новости, 11.09.2023
DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию
Отечественный бизнес из отрасли техники и электроники обладает большим запросом на перенос производства на территорию России, большое развитие получило и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:31
2023-09-11T10:36
экономика
россия
азия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Отечественный бизнес из отрасли техники и электроники обладает большим запросом на перенос производства на территорию России, большое развитие получило и контрактное производство с китайским бизнесом, заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, большое развитие получил такой процесс взаимодействия с китайским бизнесом, как работа с контрактными производствами. "Мы, конечно, очень сильно в последнее время с ними работаем, развиваем собственные торговые марки, и во многом они базируются на взаимодействии с китайскими контрактными производствами", - рассказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ. "Мне кажется, что есть большой запрос на перенос технологических цепочек на территорию России, это целесообразно и с точки зрения логистики, и, наверное, в последнее время может быть даже с точки зрения рабочей силы", - добавил Алексеев. Многие российские бренды бытовой техники и электроники производят свою продукцию за рубежом, преимущественно в азиатских странах. Так, техника Vitek собирается по большей части в Китае, Bork - в том числе в Южной Корее, Японии, Таиланде и Китае, Scarlett - в странах Юго-Восточной Азии. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html
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экономика, россия, азия, вэф-2023
Экономика, Россия, Азия, ВЭФ-2023
DNS: отечественные производители техники хотят перенести сборку в Россию

DNS: отечественные производители электроники хотят перенести сборку из Азии в РФ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Продажа бытовой техники в магазинах Москвы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Отечественный бизнес из отрасли техники и электроники обладает большим запросом на перенос производства на территорию России, большое развитие получило и контрактное производство с китайским бизнесом, заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, большое развитие получил такой процесс взаимодействия с китайским бизнесом, как работа с контрактными производствами. "Мы, конечно, очень сильно в последнее время с ними работаем, развиваем собственные торговые марки, и во многом они базируются на взаимодействии с китайскими контрактными производствами", - рассказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ.
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"Мне кажется, что есть большой запрос на перенос технологических цепочек на территорию России, это целесообразно и с точки зрения логистики, и, наверное, в последнее время может быть даже с точки зрения рабочей силы", - добавил Алексеев.
Многие российские бренды бытовой техники и электроники производят свою продукцию за рубежом, преимущественно в азиатских странах. Так, техника Vitek собирается по большей части в Китае, Bork - в том числе в Южной Корее, Японии, Таиланде и Китае, Scarlett - в странах Юго-Восточной Азии.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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