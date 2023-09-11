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Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов - РИА Новости, 11.09.2023
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09:58 11.09.2023 (обновлено: 10:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/sberbank-1895491362.html
Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов
Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов - РИА Новости, 11.09.2023
Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов
Сбербанк завершил пилот по тестированию китайских банкоматов, была выбрана одна компания, а в 2024 году уже появятся первые банкоматы, заявил журналистам в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T09:58
2023-09-11T10:13
экономика
сбербанк россии
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк завершил пилот по тестированию китайских банкоматов, была выбрана одна компания, а в 2024 году уже появятся первые банкоматы, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин."Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов. Одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам. Я думаю, что у нас в 2024 году начнут появляться уже первые китайские банкоматы, они очень качественные", - сказал Ведяхин."Я думаю, что наши клиенты не заметят разницы, даже будут порадованы новыми сервисами которые мы будем предоставлять", - добавил он.Ведяхин отметил, что сейчас парк банкоматов у Сбербанка самый молодой: при сроке службы банкомата в 9-10 лет, средний возраст парка - 3,5 года. "Банкоматов еще много", - добавил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, сбербанк россии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Сбербанк России, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов

Сбербанк выбрал китайскую компанию для установки банкоматов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкКлиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате
Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Клиент Сбербанка вводит пин-код в банкомате. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк завершил пилот по тестированию китайских банкоматов, была выбрана одна компания, а в 2024 году уже появятся первые банкоматы, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин.
"Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов. Одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам. Я думаю, что у нас в 2024 году начнут появляться уже первые китайские банкоматы, они очень качественные", - сказал Ведяхин.
"Я думаю, что наши клиенты не заметят разницы, даже будут порадованы новыми сервисами которые мы будем предоставлять", - добавил он.
Ведяхин отметил, что сейчас парк банкоматов у Сбербанка самый молодой: при сроке службы банкомата в 9-10 лет, средний возраст парка - 3,5 года. "Банкоматов еще много", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Стенд Сбера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Сбербанк предложит Минсельхозу пересмотреть остановку льготных кредитов
05:46
 
ЭкономикаСбербанк РоссииВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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