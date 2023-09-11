https://ria.ru/20230911/sberbank-1895491362.html

Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов

Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк завершил тестирование китайских банкоматов

Сбербанк завершил пилот по тестированию китайских банкоматов, была выбрана одна компания, а в 2024 году уже появятся первые банкоматы, заявил журналистам в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:58

2023-09-11T09:58

2023-09-11T10:13

экономика

сбербанк россии

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк завершил пилот по тестированию китайских банкоматов, была выбрана одна компания, а в 2024 году уже появятся первые банкоматы, заявил журналистам в кулуарах ВЭФ первый зампред банка Александр Ведяхин."Мы завершили пилот по тестированию китайских банкоматов. Одна из компаний признана соответствующей нашим стандартам. Я думаю, что у нас в 2024 году начнут появляться уже первые китайские банкоматы, они очень качественные", - сказал Ведяхин."Я думаю, что наши клиенты не заметят разницы, даже будут порадованы новыми сервисами которые мы будем предоставлять", - добавил он.Ведяхин отметил, что сейчас парк банкоматов у Сбербанка самый молодой: при сроке службы банкомата в 9-10 лет, средний возраст парка - 3,5 года. "Банкоматов еще много", - добавил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, сбербанк россии, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023