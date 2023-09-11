https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442419.html

Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний

Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний - РИА Новости, 11.09.2023

Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний

Сбербанк до конца текущего года ждет более пяти первичных размещений акций своих клиентов среди крупных и средних компаний из сфер IT, ритейла, горной добычи и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:12

2023-09-11T04:12

2023-09-11T04:12

вэф-2023

дальневосточный федеральный университет

сбербанк россии

сбер

анатолий попов

владивосток

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк до конца текущего года ждет более пяти первичных размещений акций своих клиентов среди крупных и средних компаний из сфер IT, ритейла, горной добычи и промышленности, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "В этом году видим огромный интерес клиентов банка на размещение акций. Уже сейчас очевидно, что количество и средний размер сделок на рынке акционерного капитала значительно превзойдет прошлый год. В этом году ожидаем по итогам года закрыть более 5 размещений в различных отраслях", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Попов отметил, что речь идет не только о крупных компаниях, но и о среднем бизнесе, где размер размещения составляет 2-3 миллиарда рублей. По его словам, компании, активно готовящиеся к IPO в 2023 году, представляют разнообразные отрасли экономики, в том числе IT, ритейл, горную добычу и промышленность. "Инфраструктура "Сбера" позволяет привлекать деньги не только от институциональных, но и от розничных инвесторов, которые сейчас занимают существенную долю в размещениях", - добавил зампред правления Сбербанка. Кроме того, Сбербанк активно помогает размещать облигации российским компаниям: за первые семь месяцев текущего года банк выступил организатором 51 выпуска облигаций для 36 эмитентов – без учета сделок секьюритизации, ипотечных и структурных облигаций. Реализованные проекты включают размещения рублевых биржевых облигаций, выпуски облигаций в юанях, а также замещающие облигации, указал Попов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442109.html

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вэф-2023, дальневосточный федеральный университет, сбербанк россии, сбер, анатолий попов, владивосток, экономика