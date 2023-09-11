https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442419.html
Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний
Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний - РИА Новости, 11.09.2023
Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний
Сбербанк до конца текущего года ждет более пяти первичных размещений акций своих клиентов среди крупных и средних компаний из сфер IT, ритейла, горной добычи и... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:12
2023-09-11T04:12
2023-09-11T04:12
вэф-2023
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анатолий попов
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экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк до конца текущего года ждет более пяти первичных размещений акций своих клиентов среди крупных и средних компаний из сфер IT, ритейла, горной добычи и промышленности, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "В этом году видим огромный интерес клиентов банка на размещение акций. Уже сейчас очевидно, что количество и средний размер сделок на рынке акционерного капитала значительно превзойдет прошлый год. В этом году ожидаем по итогам года закрыть более 5 размещений в различных отраслях", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Попов отметил, что речь идет не только о крупных компаниях, но и о среднем бизнесе, где размер размещения составляет 2-3 миллиарда рублей. По его словам, компании, активно готовящиеся к IPO в 2023 году, представляют разнообразные отрасли экономики, в том числе IT, ритейл, горную добычу и промышленность. "Инфраструктура "Сбера" позволяет привлекать деньги не только от институциональных, но и от розничных инвесторов, которые сейчас занимают существенную долю в размещениях", - добавил зампред правления Сбербанка. Кроме того, Сбербанк активно помогает размещать облигации российским компаниям: за первые семь месяцев текущего года банк выступил организатором 51 выпуска облигаций для 36 эмитентов – без учета сделок секьюритизации, ипотечных и структурных облигаций. Реализованные проекты включают размещения рублевых биржевых облигаций, выпуски облигаций в юанях, а также замещающие облигации, указал Попов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-2023, дальневосточный федеральный университет, сбербанк россии, сбер, анатолий попов, владивосток, экономика
ВЭФ-2023, Дальневосточный федеральный университет, Сбербанк России, Сбер, Анатолий Попов, Владивосток, Экономика
Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний
Сбербанк ждет более пяти IPO российских компаний до конца 2023 года
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк до конца текущего года ждет более пяти первичных размещений акций своих клиентов среди крупных и средних компаний из сфер IT, ритейла, горной добычи и промышленности, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«
"В этом году видим огромный интерес клиентов банка на размещение акций. Уже сейчас очевидно, что количество и средний размер сделок на рынке акционерного капитала значительно превзойдет прошлый год. В этом году ожидаем по итогам года закрыть более 5 размещений в различных отраслях", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Попов отметил, что речь идет не только о крупных компаниях, но и о среднем бизнесе, где размер размещения составляет 2-3 миллиарда рублей. По его словам, компании, активно готовящиеся к IPO в 2023 году, представляют разнообразные отрасли экономики, в том числе IT, ритейл, горную добычу и промышленность.
"Инфраструктура "Сбера
" позволяет привлекать деньги не только от институциональных, но и от розничных инвесторов, которые сейчас занимают существенную долю в размещениях", - добавил зампред правления Сбербанка.
Кроме того, Сбербанк активно помогает размещать облигации российским компаниям: за первые семь месяцев текущего года банк выступил организатором 51 выпуска облигаций для 36 эмитентов – без учета сделок секьюритизации, ипотечных и структурных облигаций. Реализованные проекты включают размещения рублевых биржевых облигаций, выпуски облигаций в юанях, а также замещающие облигации, указал Попов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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