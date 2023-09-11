https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442109.html
В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами
В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами - РИА Новости, 11.09.2023
В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами
Сбербанк уже имеет опыт пилотирования операций с токенизированными безналичными деньгами, готов участвовать в создании и пилотировании национального стандарта,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:10
2023-09-11T04:10
2023-09-11T04:10
экономика
технологии
владивосток
анатолий попов
сбербанк россии
сбер
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк уже имеет опыт пилотирования операций с токенизированными безналичными деньгами, готов участвовать в создании и пилотировании национального стандарта, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Центральный банк на прошлой неделе опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, первая из них - модель обособленных платформ. Она предполагает, что токенизация может использоваться во внутреннем контуре банков и является способом учета средств на счетах и обеспечения транзакций по счетам. В этом случае платформа банка может иметь токенизированные средства и взаимодействующие с ними смарт-контракты, а взаимодействие между разными платформами может осуществляться через специальные протоколы – мосты. "Сбер" ранее уже выступал с инициативой изучения и тестирования токенизированных безналичных денег. Мы уже сейчас имеем определенный опыт в этой области, включая пилотные транзакции по модели номер один, описанной Центральным банком", - сообщил Попов в кулуарах ВЭФ. Банк готов принять участие в создании и пилотировании национального стандарта вместе с Центральным банком и заинтересованными кредитными организациями, добавил он. Зампред правления Сбербанка считает, что внедрение новых инструментов позволит улучшить клиентский опыт и представить россиянам новые возможности. "Мы приветствуем доклад Банка России в области токенизации денег на счетах банков. Центральным банком проведена, действительно, серьезная работа в области изучения международного опыта, возникающих рисков и влияния на существующие процессы и текущее законодательство", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/rubl-1895441961.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Технологии, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк России, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами
Сбербанк пилотирует операции с токенизированными безналичными деньгами
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк уже имеет опыт пилотирования операций с токенизированными безналичными деньгами, готов участвовать в создании и пилотировании национального стандарта, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
Центральный банк на прошлой неделе опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, первая из них - модель обособленных платформ. Она предполагает, что токенизация может использоваться во внутреннем контуре банков и является способом учета средств на счетах и обеспечения транзакций по счетам. В этом случае платформа банка может иметь токенизированные средства и взаимодействующие с ними смарт-контракты, а взаимодействие между разными платформами может осуществляться через специальные протоколы – мосты.
В Сбербанке рассказали о пилотировании цифрового рубля
"Сбер
" ранее уже выступал с инициативой изучения и тестирования токенизированных безналичных денег. Мы уже сейчас имеем определенный опыт в этой области, включая пилотные транзакции по модели номер один, описанной Центральным банком", - сообщил Попов в кулуарах ВЭФ.
Банк готов принять участие в создании и пилотировании национального стандарта вместе с Центральным банком и заинтересованными кредитными организациями, добавил он.
Зампред правления Сбербанка считает, что внедрение новых инструментов позволит улучшить клиентский опыт и представить россиянам новые возможности. "Мы приветствуем доклад Банка России в области токенизации денег на счетах банков. Центральным банком проведена, действительно, серьезная работа в области изучения международного опыта, возникающих рисков и влияния на существующие процессы и текущее законодательство", - заключил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют