https://ria.ru/20230911/sberbank-1895442109.html

В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами

В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами - РИА Новости, 11.09.2023

В Сбербанке рассказали о новых операциях с безналичными деньгами

Сбербанк уже имеет опыт пилотирования операций с токенизированными безналичными деньгами, готов участвовать в создании и пилотировании национального стандарта,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:10

2023-09-11T04:10

2023-09-11T04:10

экономика

технологии

владивосток

анатолий попов

сбербанк россии

сбер

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Сбербанк уже имеет опыт пилотирования операций с токенизированными безналичными деньгами, готов участвовать в создании и пилотировании национального стандарта, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. Центральный банк на прошлой неделе опубликовал доклад про токенизацию безналичных денег. Регулятор представил три базовые модели токенизации, первая из них - модель обособленных платформ. Она предполагает, что токенизация может использоваться во внутреннем контуре банков и является способом учета средств на счетах и обеспечения транзакций по счетам. В этом случае платформа банка может иметь токенизированные средства и взаимодействующие с ними смарт-контракты, а взаимодействие между разными платформами может осуществляться через специальные протоколы – мосты. "Сбер" ранее уже выступал с инициативой изучения и тестирования токенизированных безналичных денег. Мы уже сейчас имеем определенный опыт в этой области, включая пилотные транзакции по модели номер один, описанной Центральным банком", - сообщил Попов в кулуарах ВЭФ. Банк готов принять участие в создании и пилотировании национального стандарта вместе с Центральным банком и заинтересованными кредитными организациями, добавил он. Зампред правления Сбербанка считает, что внедрение новых инструментов позволит улучшить клиентский опыт и представить россиянам новые возможности. "Мы приветствуем доклад Банка России в области токенизации денег на счетах банков. Центральным банком проведена, действительно, серьезная работа в области изучения международного опыта, возникающих рисков и влияния на существующие процессы и текущее законодательство", - заключил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/rubl-1895441961.html

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экономика, технологии, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023