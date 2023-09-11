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В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют - РИА Новости, 11.09.2023
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04:04 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sberbank-1895441429.html
В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют
В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют - РИА Новости, 11.09.2023
В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют
Доля кредитов в недружественных валютах в портфеле Сбербанка с начала года снизилась на 3 процентных пункта - до 14% на начало сентября, рассказал зампред... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:04
2023-09-11T04:04
экономика
индия
владивосток
анатолий попов
сбербанк россии
сбер
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Доля кредитов в недружественных валютах в портфеле Сбербанка с начала года снизилась на 3 процентных пункта - до 14% на начало сентября, рассказал зампред правления кредитной организации Анатолий Попов. "Доля именно недружественных валют в портфеле "Сбера" по состоянию на начало сентября снизилась с 17% до 14%", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Зампред правления Сбербанка добавил, что банк готов предоставлять кредиты компаниям в индийских рупиях: уже есть гарантийные сделки в этой валюте, но пока "чистых" кредитных сделок не было. "Здесь в первую очередь речь идет о российских компаниях, которые ведут внешнеторговую деятельность с Индией или открывают бизнес в этой стране. У рупии есть, конечно, определенное ограничение, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой, и индийский регулятор достаточно жесткие ограничения выставляет на движение капитала, но какие-то штучные решения, в том числе и по кредитованию в рупиях, вполне возможны", - заключил Попов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, индия, владивосток, анатолий попов, сбербанк россии, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Индия, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк России, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Сбербанке рассказали о снижении доли недружественных валют

Доля недружественных валют в кредитном портфеле Сбербанка снизилась до 14%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Доля кредитов в недружественных валютах в портфеле Сбербанка с начала года снизилась на 3 процентных пункта - до 14% на начало сентября, рассказал зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
«
"Доля именно недружественных валют в портфеле "Сбера" по состоянию на начало сентября снизилась с 17% до 14%", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Зампред правления Сбербанка добавил, что банк готов предоставлять кредиты компаниям в индийских рупиях: уже есть гарантийные сделки в этой валюте, но пока "чистых" кредитных сделок не было.
"Здесь в первую очередь речь идет о российских компаниях, которые ведут внешнеторговую деятельность с Индией или открывают бизнес в этой стране. У рупии есть, конечно, определенное ограничение, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой, и индийский регулятор достаточно жесткие ограничения выставляет на движение капитала, но какие-то штучные решения, в том числе и по кредитованию в рупиях, вполне возможны", - заключил Попов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ЭкономикаИндияВладивостокАнатолий ПоповСбербанк РоссииСберДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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