https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895572501.html

Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков

Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023

Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков

Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:03

2023-09-11T14:03

2023-09-11T14:03

евросоюз

дмитрий песков

еврокомиссия

санкции в отношении россии

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК. "Поскольку речь идет о совершенно чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня", - сказал он. На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например, смартфоны.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

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евросоюз, дмитрий песков, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире