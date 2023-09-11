Рейтинг@Mail.ru
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/sanktsii-1895572501.html
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков
Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:03
2023-09-11T14:03
евросоюз
дмитрий песков
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823952856_0:66:2957:1729_1920x0_80_0_0_21865244a54816e3d63de778608d871a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК. "Поскольку речь идет о совершенно чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня", - сказал он. На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например, смартфоны.
https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1823952856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50b246bd76ea8b96cbd8be19e6be3aa2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, дмитрий песков, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков

Песков: Россия не будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.
"Поскольку речь идет о совершенно чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня", - сказал он.
На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например, смартфоны.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Запад нашел в русских чемоданах оружие массового поражения
Вчера, 08:00
 
ЕвросоюзДмитрий ПесковЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала