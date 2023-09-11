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Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков - РИА Новости, 11.09.2023
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков
Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:03
2023-09-11T14:03
2023-09-11T14:03
евросоюз
дмитрий песков
еврокомиссия
санкции в отношении россии
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Россия вряд ли будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям и "падать до такого уровня", считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК. "Поскольку речь идет о совершенно чрезвычайном с точки зрения здравого смысла решении Евросоюза, хочется надеться, что мы не будем уподобляться подобным решениям и не будем все-таки падать до такого уровня", - сказал он. На прошлой неделе Еврокомиссия разъяснила, что в рамках введенных санкций нельзя въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые личные вещи, например, смартфоны.
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евросоюз, дмитрий песков, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире
Евросоюз, Дмитрий Песков, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, В мире
Россия не будет уподобляться ЕС с решениями по ограничениям, заявил Песков
Песков: Россия не будет уподобляться ЕС с принятием решений по ограничениям