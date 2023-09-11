https://ria.ru/20230911/sakhalin-1895452230.html

"Сахалин-2" успешно работает после ухода Shell, заявили в "Газпроме"

"Сахалин-2" успешно работает после ухода Shell, заявили в "Газпроме" - РИА Новости, 11.09.2023

"Сахалин-2" успешно работает после ухода Shell, заявили в "Газпроме"

"Сахалин-2" после ухода из проекта британо-нидерландской компании Shell продолжает успешно работать, "Газпром" не видит рисков с точки зрения ремонта и... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:56

2023-09-11T05:56

2023-09-11T05:56

экономика

россия

владивосток

вэф-2023

сахалин-2

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. "Сахалин-2" после ухода из проекта британо-нидерландской компании Shell продолжает успешно работать, "Газпром" не видит рисков с точки зрения ремонта и технического обслуживания завода, сообщил зампред правления компании Виталий Маркелов. "Сахалин-2" - все задавали вопросы, работает ли наш проект. Он успешно работает, уже 154 миллиона тонн СПГ произведено на этом заводе с 2009 года", – сказал Маркелов на Восточном экономическом форуме. "Надо сказать, что в 2022 году компания Shell ... покинула завод и встал вопрос, как мы будем дальше эксплуатировать. Сегодня "Сахалинская энергия", оператор, российская компания, взяла на себя все рычаги управления данным проектом. На сегодняшний день никаких рисков с точки зрения ремонта и технического обслуживания… таких рисков нет", – добавил Маркелов. Президент России Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора - "Газпром" с долей 50%. "Сахалин-2" – нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Всего в рамках проекта было добыто 250 миллиардов кубометров газа и 90 миллионов тонн нефти и конденсата, мощность производства СПГ достигла 11,6 миллиона тонн в год. Запуск в июне текущего года дожимной компрессорной станции позволил стабилизировать давление на входе в завод СПГ, гарантирует сохранение таких объемов выпуска, отметил Маркелов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230516/yaponiya-1872044906.html

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экономика, россия, владивосток, вэф-2023, сахалин-2