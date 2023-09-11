https://ria.ru/20230911/rzhd-1895449565.html

В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу

В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу - РИА Новости, 11.09.2023

В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу

РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:30

2023-09-11T05:30

2023-09-11T05:30

экономика

россия

владивосток

олег белозеров

дальневосточный федеральный университет

ржд

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. Газета "Коммерсант" летом писала, что РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просят правительство РФ дать надбавку к тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности. Собеседники, близкие к монополии, сказали изданию, что в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 миллиардов рублей. Это заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет, уточняла газета. "Есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах. Это транспортная безопасность. Сейчас ей уделяется особое внимание. Ключевой элемент – железные дороги – надежность и еще больше безопасность. Может быть, 1% в следующем году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", - сообщил Белозеров в понедельник на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/rzhd-1895444879.html

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экономика, россия, владивосток, олег белозеров, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф-2023