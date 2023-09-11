Рейтинг@Mail.ru
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:30 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/rzhd-1895449565.html
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу - РИА Новости, 11.09.2023
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу
РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:30
2023-09-11T05:30
экономика
россия
владивосток
олег белозеров
дальневосточный федеральный университет
ржд
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863108409_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_3e4f8b5c4867cd2b2d615797fa922da8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. Газета "Коммерсант" летом писала, что РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просят правительство РФ дать надбавку к тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности. Собеседники, близкие к монополии, сказали изданию, что в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 миллиардов рублей. Это заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет, уточняла газета. "Есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах. Это транспортная безопасность. Сейчас ей уделяется особое внимание. Ключевой элемент – железные дороги – надежность и еще больше безопасность. Может быть, 1% в следующем году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", - сообщил Белозеров в понедельник на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/rzhd-1895444879.html
https://ria.ru/20230911/investprogramma-1895439429.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863108409_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_8f05ddd727352536e2b968bddc1952ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владивосток, олег белозеров, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Олег Белозеров, Дальневосточный федеральный университет, РЖД, ВЭФ-2023
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу

Белозеров: РЖД ждут надбавки 1% на транспортную безопасность к базовому тарифу

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Железнодорожный вокзал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова.
Газета "Коммерсант" летом писала, что РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просят правительство РФ дать надбавку к тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности. Собеседники, близкие к монополии, сказали изданию, что в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 миллиардов рублей. Это заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет, уточняла газета.
Вагоны контейнерного поезда - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В РЖД рассказали о рекордах погрузки на сети на восток
04:41
"Есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах. Это транспортная безопасность. Сейчас ей уделяется особое внимание. Ключевой элемент – железные дороги – надежность и еще больше безопасность. Может быть, 1% в следующем году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", - сообщил Белозеров в понедельник на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Генеральный директор – председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозёров - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
В РЖД рассказали об инвестпрограмме на 2023 год
03:38
 
ЭкономикаРоссияВладивостокОлег БелозеровДальневосточный федеральный университетРЖДВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала