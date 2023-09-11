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В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу - РИА Новости, 11.09.2023
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу
РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:30
2023-09-11T05:30
2023-09-11T05:30
экономика
россия
владивосток
олег белозеров
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ржд
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. РЖД ожидают добавления в 2024 году к базовому тарифу 1% на обеспечение транспортной безопасности, следует из слов гендиректора компании Олега Белозерова. Газета "Коммерсант" летом писала, что РЖД в рамках подготовки к тарифной кампании на 2024 год просят правительство РФ дать надбавку к тарифу в 1%, чтобы собрать средства на обеспечение транспортной безопасности. Собеседники, близкие к монополии, сказали изданию, что в 2022 году расходы на транспортную безопасность превысили 45 миллиардов рублей. Это заметно превышает 1% индексации, а источников их покрытия нет, уточняла газета. "Есть один элемент, который не был учтен у нас в тарифах. Это транспортная безопасность. Сейчас ей уделяется особое внимание. Ключевой элемент – железные дороги – надежность и еще больше безопасность. Может быть, 1% в следующем году будет добавлен к базовому проценту по перевозке", - сообщил Белозеров в понедельник на сессии "Новая логистика Дальнего Востока – "белый лебедь" экономики России". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/rzhd-1895444879.html
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экономика, россия, владивосток, олег белозеров, дальневосточный федеральный университет, ржд, вэф-2023
Экономика, Россия, Владивосток, Олег Белозеров, Дальневосточный федеральный университет, РЖД, ВЭФ-2023
В РЖД ждут надбавки на транспортную безопасность к базовому тарифу
Белозеров: РЖД ждут надбавки 1% на транспортную безопасность к базовому тарифу