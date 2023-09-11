https://ria.ru/20230911/russia-1895576091.html
Песков ответил на вопрос о возможности участия Путина в выборах в 2024 году
Песков ответил на вопрос о возможности участия Путина в выборах в 2024 году - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на вопрос о возможности участия Путина в выборах в 2024 году
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном участии главы государства Владимира Путина в выборах в 2024 году, заявил, что главное для него... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:13
2023-09-11T14:13
2023-09-11T14:13
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном участии главы государства Владимира Путина в выборах в 2024 году, заявил, что главное для него - поддержка людей и понимание, может ли он сделать что-то для улучшения жизни россиян. "Что касается внутренних критериев, которыми руководствуется президент, он неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Для него главное - это поддержка людей, и главное, может ли он что-то большее сделать для того, чтобы людям становилось лучше жить", - сказал он в интервью "Известиям". Песков подчеркнул, что Путин уже много раз доказывал, что его ресурс далеко не исчерпан. "И президент доказывал свою эффективность, президент доказывал, что его идеи находят поддержку в обществе, среди политических сил, в регионах и так далее, и тому подобное. Я уверен, что даже итоги таких выборов, которые миновали вчера, они лишний раз подчеркивают, насколько высок уровень поддержки президента Путина. И, конечно же, он будет из этого исходить", - сказал он.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о возможности участия Путина в выборах в 2024 году
Песков назвал поддержку людей главным приоритетом для Путина
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном участии главы государства Владимира Путина в выборах в 2024 году, заявил, что главное для него - поддержка людей и понимание, может ли он сделать что-то для улучшения жизни россиян.
"Что касается внутренних критериев, которыми руководствуется президент, он неоднократно сам отвечал на этот вопрос. Для него главное - это поддержка людей, и главное, может ли он что-то большее сделать для того, чтобы людям становилось лучше жить", - сказал он в интервью "Известиям".
Песков подчеркнул, что Путин уже много раз доказывал, что его ресурс далеко не исчерпан.
"И президент доказывал свою эффективность, президент доказывал, что его идеи находят поддержку в обществе, среди политических сил, в регионах и так далее, и тому подобное. Я уверен, что даже итоги таких выборов, которые миновали вчера, они лишний раз подчеркивают, насколько высок уровень поддержки президента Путина. И, конечно же, он будет из этого исходить", - сказал он.
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