https://ria.ru/20230911/riski-1895530031.html

В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза

В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза - РИА Новости, 11.09.2023

В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза

Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:08

2023-09-11T12:08

2023-09-11T12:13

украина

евросоюз

еврокомиссия

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экономика

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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.В документе указывается, что украинский конфликт и "более широкая геополитическая напряженность по-прежнему представляют собой риски и остаются источниками неопределенности".Также негативное влияние на экономическую активность может оказать ужесточение монетарной политики. "Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики может оказать на экономическую активность более сильное давление, чем ожидалось", - говорится в документе.В то же время в Еврокомиссии не исключили, что такая политика может способствовать более быстрому снижению инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту реальных доходов.Кроме того, в ЕК указали, что на экономические перспективы влияют растущие климатические риски, которые выражаются в экстремальных погодных условиях, беспрецедентных лесных пожарах и наводнениях.

https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html

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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика