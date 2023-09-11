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В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза - РИА Новости, 11.09.2023
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12:08 11.09.2023 (обновлено: 12:13 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/riski-1895530031.html
В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза
В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза - РИА Новости, 11.09.2023
В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза
Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:08
2023-09-11T12:13
украина
евросоюз
еврокомиссия
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.В документе указывается, что украинский конфликт и "более широкая геополитическая напряженность по-прежнему представляют собой риски и остаются источниками неопределенности".Также негативное влияние на экономическую активность может оказать ужесточение монетарной политики. "Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики может оказать на экономическую активность более сильное давление, чем ожидалось", - говорится в документе.В то же время в Еврокомиссии не исключили, что такая политика может способствовать более быстрому снижению инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту реальных доходов.Кроме того, в ЕК указали, что на экономические перспективы влияют растущие климатические риски, которые выражаются в экстремальных погодных условиях, беспрецедентных лесных пожарах и наводнениях.
https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html
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украина, евросоюз, еврокомиссия, в мире, экономика
Украина, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Экономика
В ЕК назвали Украину одним из главных рисков для экономики Евросоюза

В ЕК назвали Украину и геополитическую напряженность рисками для экономики ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины, геополитическая напряженность, ужесточение денежно-кредитной политики остаются основными рисками и создают неопределенность в экономике ЕС, говорится в опубликованном в понедельник летнем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В документе указывается, что украинский конфликт и "более широкая геополитическая напряженность по-прежнему представляют собой риски и остаются источниками неопределенности".
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Также негативное влияние на экономическую активность может оказать ужесточение монетарной политики. "Кроме того, ужесточение денежно-кредитной политики может оказать на экономическую активность более сильное давление, чем ожидалось", - говорится в документе.
В то же время в Еврокомиссии не исключили, что такая политика может способствовать более быстрому снижению инфляции, что, в свою очередь, приведет к росту реальных доходов.
Кроме того, в ЕК указали, что на экономические перспективы влияют растущие климатические риски, которые выражаются в экстремальных погодных условиях, беспрецедентных лесных пожарах и наводнениях.
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