https://ria.ru/20230911/reorganizatsiya-1895089125.html

Ефимов: в Басманном районе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ

Ефимов: в Басманном районе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ - РИА Новости, 11.09.2023

Ефимов: в Басманном районе Москвы реорганизуют три участка по программе КРТ

В Басманном районе города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано три участка, которые использовались непродуктивно,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T09:10

2023-09-11T09:10

2023-09-11T09:12

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Басманном районе города в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет реорганизовано три участка, которые использовались непродуктивно, заявил заместитель московского мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что на портале столичной мэрии можно ознакомиться с соответствующим проектом решения. Площадь данных участков на территории Басманного района составляет 6,12 га. Они включены в проект КРТ и там будет проведен редевелопмент."На данной территории запланировано возвести порядка 235 тыс. квадратных метров недвижимости. Общий объем инвестиций в редевелопмент площадок оценивается в 6,5 млрд рублей. Ежегодный бюджетный эффект по итогам реализации проекта достигнет 243 млн рублей. Реорганизация участков позволит создать порядка 650 новых рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Данные участки земли находятся по адресам: улица Большая Почтовая, владения 34-40, а также улица Бакунинская, владения 74-76. Транспортная доступность данной территории находится на достойном уровне – рядом располагается Третье транспортное кольцо, а также станции метро "Электрозаводская" и "Бауманская". Инвестор, который будет определен по итогам торгов, или операторы города смогут заняться реорганизацией этих участков.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что благодаря реализуемой программе в районе будет построено около 212 тысяч "квадратов" жилых зданий."Кроме того, предусмотрено возвести свыше 23 тысяч "квадратов" общественно-деловой недвижимости и объектов социального назначения. В том числе, образовательный комплекс, который состоит из детсада для 200 малышей и школы для 600 учеников", – уточнил Гаман.По информации пресс-службы, программа КРТ помогает бывшим промышленным зонам и неэффективно используемым участкам обрести новую жизнь. Вместо них строятся удобные городские кварталы с современным жильем, новые дороги и вся необходимая жителям инфраструктура. На сегодня в столице реализуются 188 проектов КРТ, общая площадь которых составляет около 2,45 тысячи гектаров.Ранее Ефимов сообщил, что запланирована реорганизация неэффективно используемого участка земли на территории Даниловского района, мероприятия пройдут в рамках программы КРТ.

https://ria.ru/20230825/efimov-1892083710.html

https://ria.ru/20230826/kotlyakovo-1892280270.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва