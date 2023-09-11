https://ria.ru/20230911/rentgen-apparaty-1895617653.html

Шестнадцать рентген-аппаратов С-дуга поступили в Подмосковные больницы

Шестнадцать рентген-аппаратов С-дуга поступили в Подмосковные больницы - РИА Новости, 11.09.2023

Шестнадцать рентген-аппаратов С-дуга поступили в Подмосковные больницы

Подмосковные больницы с начала года оснастили 16 новыми рентген-аппаратами типа С-дуга, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:42

2023-09-11T16:42

2023-09-11T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подмосковные больницы с начала года оснастили 16 новыми рентген-аппаратами типа С-дуга, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. "Современное техническое оснащение необходимо для оказания качественной и доступной медицинской помощи жителям Подмосковья. С начала года мы поставили в больницы Подмосковья 16 рентген-аппаратов типа С-дуга, которые используют врачи в операционных. На их закупку было направлено более 160 миллионов рублей", - отметила Стригункова, слова которой цитирует пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По данным ведомства, новые аппараты С-дуга поступили в Люберецкую, Видновскую, Жуковскую, Домодедовскую, Воскресенскую, Мытищинскую и другие больницы.

https://ria.ru/20230906/privivka-1894550168.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), светлана стригункова