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Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика - РИА Новости, 11.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
15:15 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/remont-1895593091.html
Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика
Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика - РИА Новости, 11.09.2023
Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика
С опережением графика завершился ремонт одного из путепроводов в Оренбуржье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:15
2023-09-11T15:15
оренбургская область
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. С опережением графика завершился ремонт одного из путепроводов в Оренбуржье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Дорожники отчитались о полной готовности путепровода через железнодорожные пути на автодороге Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе. Это одно из десяти сооружений, которые приводят в надлежащее состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году, говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в регионе уже введены в эксплуатацию мосты в Ташлинском и Адамовском районах. Комплексная работа по благоустройству мостов была реализована в 2022 году – обновили восемь искусственных сооружений. Так масштабно в Оренбуржье их отремонтировали впервые. Работы впереди много, но сомнений в силах и результате нет. Оренбуржье три года подряд входит в топ-10 регионов по эффективности дорожной деятельности. Властям удается максимально продуктивно расходовать средства и ресурсы, подчеркнули в пресс-службе.
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оренбургская область
Оренбургская область, Оренбургская область

Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика

CC BY 4.0 / Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области / Cropped image / Отремонтированный путепровод через железнодорожные пути на автодороге Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе
Отремонтированный путепровод через железнодорожные пути на автодороге Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
CC BY 4.0 / Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области / Cropped image /
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ОРЕНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. С опережением графика завершился ремонт одного из путепроводов в Оренбуржье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Дорожники отчитались о полной готовности путепровода через железнодорожные пути на автодороге Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе. Это одно из десяти сооружений, которые приводят в надлежащее состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году, говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, в регионе уже введены в эксплуатацию мосты в Ташлинском и Адамовском районах. Комплексная работа по благоустройству мостов была реализована в 2022 году – обновили восемь искусственных сооружений. Так масштабно в Оренбуржье их отремонтировали впервые. Работы впереди много, но сомнений в силах и результате нет.
Оренбуржье три года подряд входит в топ-10 регионов по эффективности дорожной деятельности. Властям удается максимально продуктивно расходовать средства и ресурсы, подчеркнули в пресс-службе.
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