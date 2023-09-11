https://ria.ru/20230911/remont-1895593091.html

Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика

Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика - РИА Новости, 11.09.2023

Ремонт еще одного моста в Оренбуржье завершили с опережением графика

С опережением графика завершился ремонт одного из путепроводов в Оренбуржье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:15

2023-09-11T15:15

2023-09-11T15:15

оренбургская область

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 11 сен — РИА Новости. С опережением графика завершился ремонт одного из путепроводов в Оренбуржье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Дорожники отчитались о полной готовности путепровода через железнодорожные пути на автодороге Каменноозерное - Медногорск в Саракташском районе. Это одно из десяти сооружений, которые приводят в надлежащее состояние в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в текущем году, говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в регионе уже введены в эксплуатацию мосты в Ташлинском и Адамовском районах. Комплексная работа по благоустройству мостов была реализована в 2022 году – обновили восемь искусственных сооружений. Так масштабно в Оренбуржье их отремонтировали впервые. Работы впереди много, но сомнений в силах и результате нет. Оренбуржье три года подряд входит в топ-10 регионов по эффективности дорожной деятельности. Властям удается максимально продуктивно расходовать средства и ресурсы, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230907/tramvai-1894699708.html

оренбургская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область