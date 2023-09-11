https://ria.ru/20230911/razvitie-1895457723.html
В Минтрансе прокомментировали развитие Восточного полигона
В Минтрансе прокомментировали развитие Восточного полигона - РИА Новости, 11.09.2023
В Минтрансе прокомментировали развитие Восточного полигона
Минтранс России считает необходимым дальнейшее развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и видит оптимизм инвесторов к этому направлению,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:46
2023-09-11T06:46
2023-09-11T06:46
экономика
россия
урал
ржд
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минтранс России считает необходимым дальнейшее развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и видит оптимизм инвесторов к этому направлению, сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов. РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2022 году - 158 миллионов тонн). Замгендиректора РЖД Андрей Макаров в июле 2023 года сообщал, что в настоящее время ведутся предпроектные работы по третьему этапу. В рамках третьего этапа предполагается привлечь инвесторов для строительства ряда объектов на БАМе. "В 2013 году был дан старт реализации первого этапа. За этот срок мы увеличили провозные способности более чем в полтора раза - с 98 миллионов тонн до 158 миллионов (тонн – ред.) по итогам прошлого года. С учётом той грузовой базы и перестройки всей логистики на восточное направление, видим необходимость дальнейшего развития Восточного полигона и, собственно говоря … вижу, с каким оптимизмом смотрят инвесторы тоже на это направление", - сообщил Иванов на сессии ВЭФ "Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество". Он напомнил, что по итогам 2023 года провозные способности Восточного полигона вырастут до 173 миллионов тонн, 2024 года - до 180 миллионов тонн. "На этом не останавливаемся. Делали оценку перспективной грузовой базы к 2030 году дополнительных грузов, которые поедут с Центральной России, с Урала, с тех станций, которые у нас находится западнее Тайшета, и видим, что к 2030 году это будет плюс 45 миллионов тонн, плюсом с территории Восточного полигона дополнительно поедет по восточному полигону порядка 35 миллионов тонн дополнительно", - отметил Иванов. По его словам, эти предпосылки заставляют дальше смотреть на перспективы развития Восточного полигона. "На сегодняшний день в части следующей этапности, в части третьего этапа уже решение принято реализации Восточного полигона под 210 миллионов тонн. При этом акцент должен быть сделан именно на грузах, которые у нас будут идти с Запада России в направлении Дальнего Востока и обсуждается реализация, соответственно, Восточного полигона под объём 255 миллионов (тонн – ред.) к 2032 году", - добавил Иванов. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/set-1895443477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, урал, ржд, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Россия, Урал, РЖД, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Минтрансе прокомментировали развитие Восточного полигона
Минтранс считает необходимым дальнейшее развитие Восточного полигона
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Минтранс России считает необходимым дальнейшее развитие Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, и видит оптимизм инвесторов к этому направлению, сообщил замминистра транспорта Валентин Иванов.
РЖД в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2022 году - 158 миллионов тонн). Замгендиректора РЖД Андрей Макаров в июле 2023 года сообщал, что в настоящее время ведутся предпроектные работы по третьему этапу. В рамках третьего этапа предполагается привлечь инвесторов для строительства ряда объектов на БАМе.
«
"В 2013 году был дан старт реализации первого этапа. За этот срок мы увеличили провозные способности более чем в полтора раза - с 98 миллионов тонн до 158 миллионов (тонн – ред.) по итогам прошлого года. С учётом той грузовой базы и перестройки всей логистики на восточное направление, видим необходимость дальнейшего развития Восточного полигона и, собственно говоря … вижу, с каким оптимизмом смотрят инвесторы тоже на это направление", - сообщил Иванов на сессии ВЭФ "Тернистый Восточный полигон: как ускорить трансграничное сотрудничество".
Он напомнил, что по итогам 2023 года провозные способности Восточного полигона вырастут до 173 миллионов тонн, 2024 года - до 180 миллионов тонн.
"На этом не останавливаемся. Делали оценку перспективной грузовой базы к 2030 году дополнительных грузов, которые поедут с Центральной России, с Урала, с тех станций, которые у нас находится западнее Тайшета, и видим, что к 2030 году это будет плюс 45 миллионов тонн, плюсом с территории Восточного полигона дополнительно поедет по восточному полигону порядка 35 миллионов тонн дополнительно", - отметил Иванов.
По его словам, эти предпосылки заставляют дальше смотреть на перспективы развития Восточного полигона.
"На сегодняшний день в части следующей этапности, в части третьего этапа уже решение принято реализации Восточного полигона под 210 миллионов тонн. При этом акцент должен быть сделан именно на грузах, которые у нас будут идти с Запада России в направлении Дальнего Востока и обсуждается реализация, соответственно, Восточного полигона под объём 255 миллионов (тонн – ред.) к 2032 году", - добавил Иванов.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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