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Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры - РИА Новости, 11.09.2023
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры
Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:09
2023-09-11T19:09
2023-09-11T19:12
общество
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников. "Я прошу руководителей регионов не забывать про действующие, давно уже функционирующие учреждения культуры в своих регионах. Потому что за стройкой вот такой нужной, полезной все-таки прошу вас не забывать о работающих уже учреждениях культуры, о людях, которые там трудятся, об их материальном благосостоянии, обеспеченности жильем", - заявил он во время доклада о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в столице. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры
Путин призвал губернаторов не забывать о работниках учреждений культуры