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Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры - РИА Новости, 11.09.2023
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19:09 11.09.2023 (обновлено: 19:12 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/putin-1895669067.html
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры - РИА Новости, 11.09.2023
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры
Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T19:09
2023-09-11T19:12
общество
россия
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников. "Я прошу руководителей регионов не забывать про действующие, давно уже функционирующие учреждения культуры в своих регионах. Потому что за стройкой вот такой нужной, полезной все-таки прошу вас не забывать о работающих уже учреждениях культуры, о людях, которые там трудятся, об их материальном благосостоянии, обеспеченности жильем", - заявил он во время доклада о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в столице. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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общество, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Владивосток, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет
Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры

Путин призвал губернаторов не забывать о работниках учреждений культуры

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников.
"Я прошу руководителей регионов не забывать про действующие, давно уже функционирующие учреждения культуры в своих регионах. Потому что за стройкой вот такой нужной, полезной все-таки прошу вас не забывать о работающих уже учреждениях культуры, о людях, которые там трудятся, об их материальном благосостоянии, обеспеченности жильем", - заявил он во время доклада о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в столице.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин поручил принять допмеры по ремонту учреждений культуры новых регионов
16 марта, 16:47
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ОбществоРоссияВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университет
 
 
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