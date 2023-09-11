https://ria.ru/20230911/putin-1895669067.html

Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры

Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры - РИА Новости, 11.09.2023

Путин призвал губернаторов не забывать о действующих учреждениях культуры

Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T19:09

2023-09-11T19:09

2023-09-11T19:12

общество

россия

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов не забывать про действующие учреждения культуры и их работников. "Я прошу руководителей регионов не забывать про действующие, давно уже функционирующие учреждения культуры в своих регионах. Потому что за стройкой вот такой нужной, полезной все-таки прошу вас не забывать о работающих уже учреждениях культуры, о людях, которые там трудятся, об их материальном благосостоянии, обеспеченности жильем", - заявил он во время доклада о ходе строительства культурно-образовательных кластеров в столице. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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общество, россия, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет