https://ria.ru/20230911/putin-1895665391.html

Путин заявил, что музейные произведения нужно показывать в разных городах

Путин заявил, что музейные произведения нужно показывать в разных городах - РИА Новости, 11.09.2023

Путин заявил, что музейные произведения нужно показывать в разных городах

Произведения искусства, хранящиеся в российских музеях, можно бережно перемещать из города в город, чтобы у людей была возможность воочию их увидеть, сказал... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T18:57

2023-09-11T18:57

2023-09-11T18:57

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Произведения искусства, хранящиеся в российских музеях, можно бережно перемещать из города в город, чтобы у людей была возможность воочию их увидеть, сказал президент России Владимир Путин. "У нас огромное количество произведений искусства в запасниках находятся. Ну что они там лежат, кто их видит? А так и из основных экспозиций можно перемещать из одного города в другой, не спеша, конечно", - сказал Путин на совещании, посвященном ходу строительства культурно-образовательных кластеров в России. Он подчеркнул, что "надо бережно относиться к произведениям искусства", которые являются достоянием всего нашего народа. "Но тем не менее передвигать при соблюдении соответствующих мер безопасности, технологических в том числе мер безопасности, можно и нужно, чтобы люди могли к ним прикоснуться и посмотреть воочию произведения изобразительного искусства, которые хранятся в наших музеях", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20230908/muzey-1895066438.html

россия

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россия, владимир путин