https://ria.ru/20230911/proekty-1895458039.html

Инвесторам на сессии ВЭБ.РФ представили бизнес-проекты Якутии

Инвесторам на сессии ВЭБ.РФ представили бизнес-проекты Якутии - РИА Новости, 11.09.2023

Инвесторам на сессии ВЭБ.РФ представили бизнес-проекты Якутии

На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ инвесторам были представлены бизнес-проекты по возведению и реконструкции крупных... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T06:48

2023-09-11T06:48

2023-09-11T07:40

россия

вэб.рф (вэб)

вэф-2023

экономика

коммерческая недвижимость

дальний восток

якутск

игорь шувалов

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. На VIII Восточном экономическом форуме в рамках питч-сессии в студии ВЭБ.РФ инвесторам были представлены бизнес-проекты по возведению и реконструкции крупных инфраструктурных объектов Якутии.В презентации отмечается, что за последние пять лет экономика Якутии значительно шагнула вперед: это доказывает и двукратный рост регионального ВВП и рекордный объем привлеченных в 2022 году инвестиций, которые составили 616,2 миллиарда рублей.В докладе подчеркивается, что в целях смягчения инвестиционного климата в республике работают территории опережающего развития. К одной из них относится территория, на которой будет возведена четырехзвездочная гостиница COSMOS, площадь которой позволит разместить там конференц-залы, переговорные, рестораны и кафе, благодаря чему пользоваться объектом смогут не только гости Якутска, но и жители города.Первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков рассказал, что последние пять лет экономика Якутии значительно шагнула вперед: это доказывает и двукратный рост регионального ВВП и рекордный объем привлеченных в 2022 году инвестиций, которые составили 616,2 миллиарда рублей."Это на 30% больше, чем в 2021 году. Те средства, которые мы прогнозируем и которые будут вкладываться в том числе и федеральным центром, кратно перекрываются теми инвестициями, которые уже инвестирует бизнес в экономику Якутии", - отметил первый заместитель председателя правительства Якутии.В целях развития транспортной привлекательности региона, создания комфортных условий пребывания и максимальной безопасности пассажиров, республика ищет инвестиции на реконструкцию и оснащение высокотехнологичным инженерным оборудованием международного терминала аэропорта им. П. Ойунского города Якутск. Ожидается, что обновленный терминал вдвое увеличит пропускную способность аэропорта, а также обеспечит создание более 500 рабочих мест для местных жителей. Завершение проекта ожидается в 2029 году."Мы имеем оборот пассажиров больше одного миллиона в год. Это та точка отсечения, которая указывает инвесторам на необходимость участия в таком проекте. Сегодня наша проектно-сметная документация проходит госэкспертизу. В ближайшее время мы будем готовы рассматривать участие инвесторов. У нас есть ряд предложений об участии инвесторов. Кстати, и от ВЭБ.РФ тоже. Стоимость проекта – 2,8-3 миллиарда рублей", - рассказал Бычков.Спикер отметил, что в целях смягчения инвестиционного климата в республике работают территории опережающего развития. К одной из них относится территория, на которой будет возведена четырехзвездочная гостиница COSMOS, площадь которой позволит разместить там конференц-залы, переговорные, рестораны и кафе, благодаря чему пользоваться объектом смогут не только гости Якутска, но и жители города."Номерной фонд Якутска крайне ограничен. Прежде всего это касается класса 4 звезды, которые способны принимать как турпоток, так и фестивали, которых становится все больше. В отеле предусмотрено 148 номеров. COSMOS – национальный бренд, участвует в развитии сети Дальнего Востока и имеет достаточно хорошую рентабельность", - заявил первый заместитель председателя правительства республики.Согласно презентации, проект будет реализован в 2025 году, что позволит повысить привлекательность города для туристов, создаст новые рабочие места и поспособствует развитию малого и среднего бизнеса.Руководитель проектного офиса ООО "ПроГород" (ВЭБ.РФ) Ксения Титова отметила, что есть высокий неудовлетворенный спрос на туризм и среди жителей региона."В регионе высокий уровень зарплат, низкий уровень расходов, местные жители могут пополнить число постояльцев четырехзвездочного отеля", - сказала эксперт."Дальний Восток традиционно отличается высокой предпринимательской активностью, и мы видим целую линейку конкурентоспособных проектов, которые, надеюсь, найдут свой путь до потребителя в России и за рубежом", – заявил накануне председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова привели в пресс-службе Госкорпорации.ВЭФ-2023 проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/veb-1895456866.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893696708.html

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россия, вэб.рф (вэб), вэф-2023, экономика, коммерческая недвижимость, дальний восток, якутск, игорь шувалов