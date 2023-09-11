https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html

РЭЦ представил новый формат продвижения бренда "Сделано в России"

РЭЦ представил новый формат продвижения бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 11.09.2023

РЭЦ представил новый формат продвижения бренда "Сделано в России"

Продукцию российских экспортеров, представленную в национальных магазинах под брендом "Сделано в России" на китайских маркетплейсах, смогли оценить гости II... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T11:12

2023-09-11T11:12

2023-09-11T13:28

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

дальневосточный федеральный университет

бренд сделано в россии (made in russia)

вэф-2022

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Продукцию российских экспортеров, представленную в национальных магазинах под брендом "Сделано в России" на китайских маркетплейсах, смогли оценить гости II Международной Владивостокской регаты, состоявшейся в рамках Восточного экономического форума, новый формат продвижения проекта Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ РФ) запустил совместно с Минспорта, Минвостокразвития и Федерацией гребного спорта, рассказала на мероприятии генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Такая синергия спорта и экспорта нацелена на повышение узнаваемости программы продвижения отечественных брендов "Сделано в России", российского спорта и российских спортсменов за рубежом, и, как результат, - на рост интереса к России и увеличение продаж отечественной продукции."Наша акция "Российские товары - для чемпионов" на регате - один из примеров того, какие инструменты продвижения доступны компаниям за рубежом под брендом "Сделано в России". Одна из ключевых потребностей российского экспортера сегодня, особенно сегмента МСП, - это помощь в продвижении и поиске каналов сбыта. Проект дает реальную маркетинговую поддержку за рубежом, основанную на страновой принадлежности нашей продукции", - отметила Никишина.Так, для гостей и участников регаты РЭЦ организовал демонстрационно-дегустационный стенд с продукцией, которая больше всего полюбились китайскому потребителю: шоколадные конфеты, яблочная пастила без сахара, цельнозерновые макаронные изделия, напитки с добавлением натуральных соков и другие продукты питания.В акции приняли активное участие российские спортсмены-гребцы: вице-президент Федерации гребного спорта Антон Заруцкий, чемпион Европы 2007 года и член российской сборной на Олимпиаде в Пекине 2008 года Никита Моргачев, двукратный призер чемпионатов мира и двукратная чемпионка Европы Анастасия Тиханова и другие спортсмены. Видеоролики с участием спортсменов в поддержку российской продукции совсем скоро появятся в зарубежных социальных сетях, а открытки с их автографами будут разыгрываться с 27 сентября среди иностранных покупателей в национальных магазинах на маркетплейсах Китая, чья аудитория уже превысила 1 миллион пользователей.Всего в акции "Российские товары - для чемпионов" будет обеспечено продвижение более 100 товаров от 31 производителя, чья продукция продается за рубежом в национальных магазинах РЭЦ. На данный момент бизнесу уже доступны 28 магазинов на 14 площадках в Китае, Турции и Юго-Восточной Азии. В ближайших планах РЭЦ - расширять сеть национальных магазинов, обеспечив покрытие не менее 30 стран в следующем году.Проект национальных магазинов реализуется в рамках общей программы продвижения странового бренда "Сделано в России". Российские производители могут подать заявку на размещение в одном из национальных магазинов и получить возможность принять участие в одной из следующих акций зарубежного продвижения от РЭЦ через сервис "Маркетплейсы. Размещение в национальных магазинах" на платформе "Мой экспорт".VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/eksport-1895510095.html

https://ria.ru/20230830/rets-1893129433.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, дальневосточный федеральный университет, бренд сделано в россии (made in russia), вэф-2022, экономика