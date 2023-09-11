https://ria.ru/20230911/prigovor-1895635771.html

В ДНР боевику "Азова"* вынесли приговор за двойное убийство в Мариуполе

В ДНР боевику "Азова"* вынесли приговор за двойное убийство в Мариуполе - РИА Новости, 11.09.2023

В ДНР боевику "Азова"* вынесли приговор за двойное убийство в Мариуполе

Верховный суд ДНР осудил на 26 лет боевика украинской националистической бригады "Азов"*, застрелившего двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:44

2023-09-11T17:44

2023-09-11T18:02

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на 26 лет боевика украинской националистической бригады "Азов"*, застрелившего двоих мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего главного сержанта отдельного отряда специального назначения "Азов"* Национальной гвардии Украины Александра Слободянюка. Приговор - 26 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре. Слободянюк признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением). В суде было установлено, что в марте 2022 года Слободянюк, совместно с иными боевиками "Азова"*, находился на боевой позиции в многоквартирном жилом доме в Мариуполе. В подъезде он обнаружил гражданских мужчину и женщину, пытавшихся укрыться от обстрелов на лестничной клетке. Слободянюк расстрелял их из автомата Калашникова. От полученных ранений жертвы скончались на месте. "С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

мариуполь

россия

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мариуполь, россия, донецкая народная республика, в мире