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На ВЭФ рассказали о преимуществе России на рынках Востока и Африки - РИА Новости, 11.09.2023
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06:43 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/preimuschestvo-1895457170.html
На ВЭФ рассказали о преимуществе России на рынках Востока и Африки
На ВЭФ рассказали о преимуществе России на рынках Востока и Африки - РИА Новости, 11.09.2023
На ВЭФ рассказали о преимуществе России на рынках Востока и Африки
Свободного входа на рынки стран Востока, Азии и Африки у России уже не получится - время упущено, однако это отставание дает понимание, как правильно занять... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:43
2023-09-11T06:43
экономика
россия
азия
дальневосточный федеральный университет
африка
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Свободного входа на рынки стран Востока, Азии и Африки у России уже не получится - время упущено, однако это отставание дает понимание, как правильно занять нишу на них, заявил РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко. "Первое, мы точно будем в роли догоняющих, и это хорошо - потому что теперь мы точно понимаем, что мы догоняющие, а не заблуждаемся, что мы опережающие. Мы конкретно понимаем, где мы находимся, дальше надо понимать, что наше отставание сейчас может быть компенсировано существенно другим темпом, большим", - считает Сергиенко. Он привел в пример забег на стадионе: "все бегут 400 метров, а мы отстаем где-нибудь на 150 метров, но международные правила-то теперь развалились". "Как мы теперь побежим нашу дистанцию, зависит от нас: так же как все по дорожке, догоняя на два круга отставания, или насквозь стадион пройдем, можем быть, на вертолете полетим - это наше решение. Важно, чтобы мы осознанно всегда подходили к тому, как мы компенсируем разрывы", - сказал собеседник агентства. Новым "стандартом доверия" в отношениях РФ с Азией и Африкой, по мнению Сергиенко, для России должны стать технологии, потому что два лидера в мировой экономической системе - Китай и США - не являются полностью независимыми, их отношения становятся напряженными именно в части технологического взаимодействия. "Но в этом смысле роль Российской Федерации - это как роль в корпоративном конфликте, когда два больших акционера не могут между собой договориться и есть третий акционер, который занимает существенно меньшую роль, но в силу конфликта двух старших акционеров, этот третий приобретает удивительно большую роль", - объяснил эксперт. "Вот в этом смысле это огромная, уникальная возможность для России, которую точно нельзя упустить, и здесь мы как раз должны показать стандарт корпоративного управления "для мировой экономической системы" на ближайшие десятилетия", - заключил Сергиенко. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, азия, дальневосточный федеральный университет, африка, вэф-2023
Экономика, Россия, Азия, Дальневосточный федеральный университет, Африка, ВЭФ-2023
На ВЭФ рассказали о преимуществе России на рынках Востока и Африки

"Яков и Партнеры": опоздание на рынки Востока и Африки — преимущество России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2023
ВЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Свободного входа на рынки стран Востока, Азии и Африки у России уже не получится - время упущено, однако это отставание дает понимание, как правильно занять нишу на них, заявил РИА Новости генеральный директор "Яков и партнеры" (ранее представительство McKinsey в РФ) Яков Сергиенко.
«
"Первое, мы точно будем в роли догоняющих, и это хорошо - потому что теперь мы точно понимаем, что мы догоняющие, а не заблуждаемся, что мы опережающие. Мы конкретно понимаем, где мы находимся, дальше надо понимать, что наше отставание сейчас может быть компенсировано существенно другим темпом, большим", - считает Сергиенко.
Он привел в пример забег на стадионе: "все бегут 400 метров, а мы отстаем где-нибудь на 150 метров, но международные правила-то теперь развалились". "Как мы теперь побежим нашу дистанцию, зависит от нас: так же как все по дорожке, догоняя на два круга отставания, или насквозь стадион пройдем, можем быть, на вертолете полетим - это наше решение. Важно, чтобы мы осознанно всегда подходили к тому, как мы компенсируем разрывы", - сказал собеседник агентства.
Новым "стандартом доверия" в отношениях РФ с Азией и Африкой, по мнению Сергиенко, для России должны стать технологии, потому что два лидера в мировой экономической системе - Китай и США - не являются полностью независимыми, их отношения становятся напряженными именно в части технологического взаимодействия.
"Но в этом смысле роль Российской Федерации - это как роль в корпоративном конфликте, когда два больших акционера не могут между собой договориться и есть третий акционер, который занимает существенно меньшую роль, но в силу конфликта двух старших акционеров, этот третий приобретает удивительно большую роль", - объяснил эксперт.
"Вот в этом смысле это огромная, уникальная возможность для России, которую точно нельзя упустить, и здесь мы как раз должны показать стандарт корпоративного управления "для мировой экономической системы" на ближайшие десятилетия", - заключил Сергиенко.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
На Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
На ВЭФ заявили о развороте российской экономики
06:38
 
ЭкономикаРоссияАзияДальневосточный федеральный университетАфрикаВЭФ-2023
 
 
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