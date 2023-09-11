https://ria.ru/20230911/pozhar-1895612993.html

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Саратовской области

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Саратовской области - РИА Новости, 11.09.2023

СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Саратовской области

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели троих детей в райцентре Дергачи Саратовской области, сообщается в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T16:20

2023-09-11T16:20

2023-09-11T16:20

происшествия

саратовская область

дергачи

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели троих детей в райцентре Дергачи Саратовской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ. Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник пожар в квартире дома на улице Льва Толстого в Дергачах унес жизни троих детей двух, пяти и восьми лет. По данным МЧС, дети во время пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома были одни. "Следственными органами по факту причинения смерти по неосторожности, повлекшей смерть троих человек, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ... Следователями и следователями-криминалистами СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении. СК РФ в своем телеграм-канале уточнил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного управления Дмитрию Костину доложить о расследовании дела. Пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале отметила, что глава региона Роман Бусаргин выразил соболезнование семье погибших детей. "Бусаргин дал поручение главам районов проверить условия проживания семей, которые находятся в зоне риска", - добавлено в сообщении.

https://ria.ru/20230911/pozhar-1895492947.html

саратовская область

дергачи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, дергачи, следственный комитет россии (ск рф)