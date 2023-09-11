СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Саратовской области
СК завел дело после гибели трех детей при пожаре в саратовском райцентре Дергачи
© ГУМЧС РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
© ГУМЧС РФ по Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели троих детей в райцентре Дергачи Саратовской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК РФ.
Ранее следствие сообщило, что в ночь на понедельник пожар в квартире дома на улице Льва Толстого в Дергачах унес жизни троих детей двух, пяти и восьми лет. По данным МЧС, дети во время пожара в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома были одни.
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"Следственными органами по факту причинения смерти по неосторожности, повлекшей смерть троих человек, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ... Следователями и следователями-криминалистами СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы и объекты, имеющие значение для расследования уголовного дела, назначены необходимые судебные экспертизы", - говорится в сообщении.
СК РФ в своем телеграм-канале уточнил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного управления Дмитрию Костину доложить о расследовании дела.
Пресс-служба губернатора в своем телеграм-канале отметила, что глава региона Роман Бусаргин выразил соболезнование семье погибших детей. "Бусаргин дал поручение главам районов проверить условия проживания семей, которые находятся в зоне риска", - добавлено в сообщении.