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В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке

В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке - РИА Новости, 11.09.2023

В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке

Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:22

2023-09-11T14:22

2023-09-11T15:46

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Открытое горение ликвидировано в 13.00", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время проводится проливка сгоревших машин и конструкций. Ранее сообщалось о том, что в Подольске на улице Правды, 23 загорелись три легковых автомашины на открытой площадке.

https://ria.ru/20230911/pozhar-1895492947.html

подольск

россия

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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)