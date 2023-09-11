https://ria.ru/20230911/pozhar-1895578642.html
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке - РИА Новости, 11.09.2023
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке
Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:22
2023-09-11T14:22
2023-09-11T15:46
происшествия
подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895604728_59:0:1220:653_1920x0_80_0_0_789c8beebb0f1d89eaecbeecaa771d69.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Открытое горение ликвидировано в 13.00", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время проводится проливка сгоревших машин и конструкций. Ранее сообщалось о том, что в Подольске на улице Правды, 23 загорелись три легковых автомашины на открытой площадке.
https://ria.ru/20230911/pozhar-1895492947.html
подольск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895604728_204:0:1075:653_1920x0_80_0_0_da86a2ab9fd2649d68f6673a3c489e75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке
МЧС: в подмосковном Подольске ликвидировали пожар на автомобильной стоянке