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В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке - РИА Новости, 11.09.2023
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14:22 11.09.2023 (обновлено: 15:46 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/pozhar-1895578642.html
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке - РИА Новости, 11.09.2023
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке
Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:22
2023-09-11T15:46
происшествия
подольск
россия
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ. "Открытое горение ликвидировано в 13.00", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время проводится проливка сгоревших машин и конструкций. Ранее сообщалось о том, что в Подольске на улице Правды, 23 загорелись три легковых автомашины на открытой площадке.
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Подольске потушили пожар на автостоянке

МЧС: в подмосковном Подольске ликвидировали пожар на автомобильной стоянке

© МЧС РоссииПоследствия пожара на автостоянке в Подольске
Последствия пожара на автостоянке в Подольске
© МЧС России
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Открытый огонь на месте пожара легковых автомобилей в подмосковном Подольске ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Открытое горение ликвидировано в 13.00", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время проводится проливка сгоревших машин и конструкций.
Ранее сообщалось о том, что в Подольске на улице Правды, 23 загорелись три легковых автомашины на открытой площадке.
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ПроисшествияПодольскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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