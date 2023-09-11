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Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре - РИА Новости, 11.09.2023
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Религия
 
12:20 11.09.2023 (обновлено: 12:21 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/pozhar-1895533584.html
Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре
Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре - РИА Новости, 11.09.2023
Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре
Одна женщина погибла, еще одна пострадала при ночном пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области, сообщили... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T12:20
2023-09-11T12:21
религия
происшествия
владимирская область
суздаль
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при ночном пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "Одиннадцатого сентября в 1.26 в главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря, расположенного по адресу: город Суздаль, улица Коммунальный городок, дом 5", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на вызов. Происходило открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане. "Пожарные спасли троих человек, в том числе женщину, которая получила отравление угарным газом и находилась без сознания. Пожарные вывели их из горящего здания на свежий воздух, пожилую женщину вынесли на руках и передали врачам скорой помощи. К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения", - уточняет ГУМЧС. Отмечается, что сгорела кровля на площади 450 квадратных метров, а также внутренняя отделка и имущество на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано девять человек. "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновный устанавливается. Как удалось установить дознавателю, по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану", - подчеркивает ведомство.
https://ria.ru/20230911/pozhar-1895430916.html
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происшествия, владимирская область, суздаль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Происшествия, Владимирская область, Суздаль, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре

В Суздале один человек погиб и один пострадал при пожаре в женском монастыре

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при ночном пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
«
"Одиннадцатого сентября в 1.26 в главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря, расположенного по адресу: город Суздаль, улица Коммунальный городок, дом 5", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на вызов. Происходило открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане.
«
"Пожарные спасли троих человек, в том числе женщину, которая получила отравление угарным газом и находилась без сознания. Пожарные вывели их из горящего здания на свежий воздух, пожилую женщину вынесли на руках и передали врачам скорой помощи. К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения", - уточняет ГУМЧС.
Отмечается, что сгорела кровля на площади 450 квадратных метров, а также внутренняя отделка и имущество на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано девять человек.
"Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновный устанавливается. Как удалось установить дознавателю, по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану", - подчеркивает ведомство.
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РелигияПроисшествияВладимирская областьСуздальМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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