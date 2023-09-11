https://ria.ru/20230911/pozhar-1895533584.html

Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре

Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре - РИА Новости, 11.09.2023

Во Владимирской области один человек погиб при пожаре в женском монастыре

Одна женщина погибла, еще одна пострадала при ночном пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области, сообщили... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T12:20

2023-09-11T12:20

2023-09-11T12:21

религия

происшествия

владимирская область

суздаль

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ, 11 сен - РИА Новости. Одна женщина погибла, еще одна пострадала при ночном пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале Владимирской области, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. "Одиннадцатого сентября в 1.26 в главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на территории Ризоположенского женского монастыря, расположенного по адресу: город Суздаль, улица Коммунальный городок, дом 5", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожарные оперативно прибыли на вызов. Происходило открытое горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане. "Пожарные спасли троих человек, в том числе женщину, которая получила отравление угарным газом и находилась без сознания. Пожарные вывели их из горящего здания на свежий воздух, пожилую женщину вынесли на руках и передали врачам скорой помощи. К сожалению, на пожаре была обнаружена погибшая женщина 1940 года рождения", - уточняет ГУМЧС. Отмечается, что сгорела кровля на площади 450 квадратных метров, а также внутренняя отделка и имущество на площади 50 квадратных метров. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано девять человек. "Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Виновный устанавливается. Как удалось установить дознавателю, по прибытии пожарных подразделений огонь успел распространиться, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану", - подчеркивает ведомство.

https://ria.ru/20230911/pozhar-1895430916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимирская область, суздаль, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)