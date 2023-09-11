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Появились подробности пожара в Саратовской области, где погибли дети - РИА Новости, 11.09.2023
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10:06 11.09.2023
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Появились подробности пожара в Саратовской области, где погибли дети
Появились подробности пожара в Саратовской области, где погибли дети - РИА Новости, 11.09.2023
Появились подробности пожара в Саратовской области, где погибли дети
Трое детей, погибших при пожаре в райцентре Дергачи Саратовской области, в момент возгорания находились в квартире одни, сообщается в Telegram-канале областного РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:06
2023-09-11T10:06
происшествия
дергачи
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Трое детей, погибших при пожаре в райцентре Дергачи Саратовской области, в момент возгорания находились в квартире одни, сообщается в Telegram-канале областного главка МЧС. Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что в ночь на понедельник пожар в квартире дома на улице Льва Толстого в Дергачах унес жизни троих детей двух, пяти и восьми лет. "Сообщение о пожаре поступило в службу "01" города Дергачи в 00.15 (23.15 мск воскресенья). Горела двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. На пожаре погибли дети... На момент пожара были дома одни", - говорится в релизе ГУМЧС. В причинах ЧП разбираются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что начала проверку соблюдения законодательства "о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", по результатам которой "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
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происшествия, дергачи, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дергачи, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности пожара в Саратовской области, где погибли дети

МЧС: погибшие в Саратовской области дети в момент пожара были дома одни

© ГУМЧС РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
© ГУМЧС РФ по Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Трое детей, погибших при пожаре в райцентре Дергачи Саратовской области, в момент возгорания находились в квартире одни, сообщается в Telegram-канале областного главка МЧС.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что в ночь на понедельник пожар в квартире дома на улице Льва Толстого в Дергачах унес жизни троих детей двух, пяти и восьми лет.
«
"Сообщение о пожаре поступило в службу "01" города Дергачи в 00.15 (23.15 мск воскресенья). Горела двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. На пожаре погибли дети... На момент пожара были дома одни", - говорится в релизе ГУМЧС.
В причинах ЧП разбираются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что начала проверку соблюдения законодательства "о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", по результатам которой "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
© ГУМЧС РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
© ГУМЧС РФ по Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
 
ПроисшествияДергачиСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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