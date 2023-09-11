Появились подробности пожара в Саратовской области, где погибли дети
МЧС: погибшие в Саратовской области дети в момент пожара были дома одни
© ГУМЧС РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
© ГУМЧС РФ по Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Трое детей, погибших при пожаре в райцентре Дергачи Саратовской области, в момент возгорания находились в квартире одни, сообщается в Telegram-канале областного главка МЧС.
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что в ночь на понедельник пожар в квартире дома на улице Льва Толстого в Дергачах унес жизни троих детей двух, пяти и восьми лет.
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"Сообщение о пожаре поступило в службу "01" города Дергачи в 00.15 (23.15 мск воскресенья). Горела двухкомнатная квартира на втором этаже двухэтажного дома. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. На пожаре погибли дети... На момент пожара были дома одни", - говорится в релизе ГУМЧС.
В причинах ЧП разбираются дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Прокуратура региона в своем телеграм-канале отметила, что начала проверку соблюдения законодательства "о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", по результатам которой "при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования".
© ГУМЧС РФ по Саратовской областиПоследствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области
© ГУМЧС РФ по Саратовской области
Последствия пожара в пгт Дергачи Саратовской области