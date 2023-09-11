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При пожаре в Саратовской области погибли трое детей
При пожаре в Саратовской области погибли трое детей - РИА Новости, 11.09.2023
При пожаре в Саратовской области погибли трое детей
Пожар в квартире дома в райцентре Дергачи Саратовской области унес жизни троих детей, следователи начали проверку, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T01:39
2023-09-11T01:39
2023-09-11T10:07
происшествия
саратовская область
дергачи
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Пожар в квартире дома в райцентре Дергачи Саратовской области унес жизни троих детей, следователи начали проверку, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи, произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. После тушения огня в помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, пяти и восьми лет", - говорится в сообщении. Следователь СК провел осмотр места происшествия, назначены экспертизы, отметили в ведомстве.
саратовская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область, дергачи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Дергачи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
При пожаре в Саратовской области погибли трое детей
При пожаре в квартире дома в Саратовской области погибли трое детей