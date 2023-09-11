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При пожаре в Саратовской области погибли трое детей

При пожаре в Саратовской области погибли трое детей - РИА Новости, 11.09.2023

При пожаре в Саратовской области погибли трое детей

Пожар в квартире дома в райцентре Дергачи Саратовской области унес жизни троих детей, следователи начали проверку, сообщается в телеграм-канале регионального... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T01:39

2023-09-11T01:39

2023-09-11T10:07

происшествия

саратовская область

дергачи

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 11 сен - РИА Новости. Пожар в квартире дома в райцентре Дергачи Саратовской области унес жизни троих детей, следователи начали проверку, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По предварительным данным, 11 сентября 2023 года в квартире, расположенной на улице Льва Толстого поселка Дергачи, произошло возгорание. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали пожар. После тушения огня в помещении квартиры были обнаружены тела детей двух, пяти и восьми лет", - говорится в сообщении. Следователь СК провел осмотр места происшествия, назначены экспертизы, отметили в ведомстве.

саратовская область

дергачи

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, саратовская область, дергачи, россия, следственный комитет россии (ск рф)