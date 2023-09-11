https://ria.ru/20230911/pozdravlenie-1895443652.html

Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР

Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР - РИА Новости, 11.09.2023

Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР

Король Великобритании Карл III поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T04:24

2023-09-11T04:24

2023-09-11T04:24

в мире

великобритания

ким чен ын

елизавета ii

карл iii

кндр (северная корея)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0a/1815844038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_26ffb72a773bcae73fa1ff1c6f7df588.jpg

СЕУЛ, 11 сен – РИА Новости. Король Великобритании Карл III поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что поздравление пришло 9 сентября. "Я желаю народу Корейской Народно-Демократической Республики, который празднует День основания страны, светлого будущего", - цитирует поздравление короля ЦТАК. Ким Чен Ына также поздравили президенты Алжира, Мозамбика, Конго, Сенегала, Сейшельских Островов, Намибии, Бангладеш, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Непала, Сингапура, Филиппин, король Таиланда, король Бахрейна, президенты Белоруссии и России, председатель КНР и другие. Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. Обмен поздравлениями между королевской семьей Великобритании и Ким Чен Ыном длится уже много лет. Покойная королева Великобритании Елизавета II в 2021 году поздравила северокорейского лидера с днем основания КНДР. Ким Чен Ын же в прошлом году направил поздравления Елизавете II с Платиновым юбилеем. Он также был приглашен на похороны королевы, хоть и не посетил их. Как сообщала газета Daily Telegraph, королева Елизавета II, видимо, поздравляла Северную Корею с памятными датами и ранее, что, скорее всего, обусловлено рекомендациями британского МИД.

https://ria.ru/20230909/kndr-1895134789.html

https://ria.ru/20230909/pozdravlenie-1895122321.html

великобритания

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, ким чен ын, елизавета ii, карл iii, кндр (северная корея)