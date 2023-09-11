https://ria.ru/20230911/pozdravlenie-1895443652.html
Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР
Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР - РИА Новости, 11.09.2023
Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР
Король Великобритании Карл III поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T04:24
2023-09-11T04:24
2023-09-11T04:24
в мире
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СЕУЛ, 11 сен – РИА Новости. Король Великобритании Карл III поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что поздравление пришло 9 сентября. "Я желаю народу Корейской Народно-Демократической Республики, который празднует День основания страны, светлого будущего", - цитирует поздравление короля ЦТАК. Ким Чен Ына также поздравили президенты Алжира, Мозамбика, Конго, Сенегала, Сейшельских Островов, Намибии, Бангладеш, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Непала, Сингапура, Филиппин, король Таиланда, король Бахрейна, президенты Белоруссии и России, председатель КНР и другие. Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник. Обмен поздравлениями между королевской семьей Великобритании и Ким Чен Ыном длится уже много лет. Покойная королева Великобритании Елизавета II в 2021 году поздравила северокорейского лидера с днем основания КНДР. Ким Чен Ын же в прошлом году направил поздравления Елизавете II с Платиновым юбилеем. Он также был приглашен на похороны королевы, хоть и не посетил их. Как сообщала газета Daily Telegraph, королева Елизавета II, видимо, поздравляла Северную Корею с памятными датами и ранее, что, скорее всего, обусловлено рекомендациями британского МИД.
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в мире, великобритания, ким чен ын, елизавета ii, карл iii, кндр (северная корея)
В мире, Великобритания, Ким Чен Ын, Елизавета II, Карл III, КНДР (Северная Корея)
Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР
ЦТАК: Король Британии поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР
СЕУЛ, 11 сен – РИА Новости. Король Великобритании Карл III поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания КНДР, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Сообщается, что поздравление пришло 9 сентября.
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"Я желаю народу Корейской Народно-Демократической Республики, который празднует День основания страны, светлого будущего", - цитирует поздравление короля ЦТАК.
Ким Чен Ына также поздравили президенты Алжира, Мозамбика, Конго, Сенегала, Сейшельских Островов, Намибии, Бангладеш, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Непала, Сингапура, Филиппин, король Таиланда, король Бахрейна, президенты Белоруссии и России, председатель КНР и другие.
Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается на севере Корейского полуострова как государственный праздник.
Обмен поздравлениями между королевской семьей Великобритании и Ким Чен Ыном длится уже много лет. Покойная королева Великобритании Елизавета II в 2021 году поздравила северокорейского лидера с днем основания КНДР. Ким Чен Ын же в прошлом году направил поздравления Елизавете II с Платиновым юбилеем. Он также был приглашен на похороны королевы, хоть и не посетил их.
Как сообщала газета Daily Telegraph, королева Елизавета II, видимо, поздравляла Северную Корею с памятными датами и ранее, что, скорее всего, обусловлено рекомендациями британского МИД.
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