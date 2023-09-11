https://ria.ru/20230911/pogoda-1895468957.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:08

2023-09-11T08:08

2023-09-11T08:08

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Утром по Московской области местами туман, который в течение двух часов рассеется. Максимальная температура в Москве составит плюс 18-20 градусов по Цельсию, по Московской области - плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть переменный и слабый, 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"