https://ria.ru/20230911/pogoda-1895468957.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:08
2023-09-11T08:08
2023-09-11T08:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_52bfc6b71d5f8031812c90f220378780.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Утром по Московской области местами туман, который в течение двух часов рассеется. Максимальная температура в Москве составит плюс 18-20 градусов по Цельсию, по Московской области - плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть переменный и слабый, 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577565429_411:0:3142:2048_1920x0_80_0_0_700b63294372e999ca8c56ae05501632.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кртилевская: без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник