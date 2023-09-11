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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.09.2023
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08:08 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pogoda-1895468957.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 11.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:08
2023-09-11T08:08
общество
москва
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Утром по Московской области местами туман, который в течение двух часов рассеется. Максимальная температура в Москве составит плюс 18-20 градусов по Цельсию, по Московской области - плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть переменный и слабый, 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Кртилевская: без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник

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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
«
"В понедельник в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Утром по Московской области местами туман, который в течение двух часов рассеется. Максимальная температура в Москве составит плюс 18-20 градусов по Цельсию, по Московской области - плюс 16-21 градус", - сказала Котилевская.
Синоптик отметила, что ветер будет дуть переменный и слабый, 2-7 метров в секунду. Давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"
 
 
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