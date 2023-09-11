https://ria.ru/20230911/plany-1895630805.html
Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона
Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона - РИА Новости, 11.09.2023
Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона
Президент России Владимир Путин посоветовал главе Приморского Края Олегу Кожемяко "не секретить" планы развития региона, а наоборот - публично их обсуждать. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:22
2023-09-11T17:22
2023-09-11T17:22
политика
россия
приморский край
олег кожемяко
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал главе Приморского Края Олегу Кожемяко "не секретить" планы развития региона, а наоборот - публично их обсуждать. "Олег Николаевич, я вот смотрю презентацию, здесь на каждой страничке написано "Строго конфиденциально". Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов после доклада Кожемяко. Ранее Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным ЦИК РФ, он набрал 72,78% голосов.
https://ria.ru/20230713/primore-1883940569.html
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политика, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин
Политика, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Владимир Путин
Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона
Путин посоветовал главе Приморья Кожемяко не секретить планы развития региона