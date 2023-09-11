https://ria.ru/20230911/plany-1895630805.html

Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона

Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона - РИА Новости, 11.09.2023

Путин посоветовал главе Приморья не секретить планы развития региона

Президент России Владимир Путин посоветовал главе Приморского Края Олегу Кожемяко "не секретить" планы развития региона, а наоборот - публично их обсуждать. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:22

2023-09-11T17:22

2023-09-11T17:22

политика

россия

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892044676_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_0f3bc97f0d2b9180baa4717ee9910040.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посоветовал главе Приморского Края Олегу Кожемяко "не секретить" планы развития региона, а наоборот - публично их обсуждать. "Олег Николаевич, я вот смотрю презентацию, здесь на каждой страничке написано "Строго конфиденциально". Что здесь конфиденциальное? Наоборот надо публично обсуждать. Что Вы сейчас собственно говоря и делаете. Не надо секретить то, что не представляет из себя никакой государственной тайны", - сказал он на совещании по развитию дальневосточных городов после доклада Кожемяко. Ранее Кожемяко победил на выборах губернатора Приморского края, которые завершились в воскресенье. По данным ЦИК РФ, он набрал 72,78% голосов.

https://ria.ru/20230713/primore-1883940569.html

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин