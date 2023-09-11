https://ria.ru/20230911/perevozki-1895462382.html

"РЖД Логистика" планирует развитие перевозок рефконтейнеров в Китай

"РЖД Логистика" планирует развитие перевозок рефконтейнеров в Китай - РИА Новости, 11.09.2023

"РЖД Логистика" планирует развитие перевозок рефконтейнеров в Китай

Компания "РЖД Логистика" планирует развитие регулярных перевозок рефконтейнеров в Китай и Иран в рамках проекта "Агроэкспресса", рассказал гендиректор компании... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T07:19

2023-09-11T07:19

2023-09-11T07:19

экономика

китай

иран

турция

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Компания "РЖД Логистика" планирует развитие регулярных перевозок рефконтейнеров в Китай и Иран в рамках проекта "Агроэкспресса", рассказал гендиректор компании Дмитрий Мурев на Восточном экономическом форуме. "Агроэкспресс" - специализированный сервис "РЖД Логистики" и Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов. "Со второго квартала сняты ковидные ограничения по китайскому направлению, и первые поезда пошли в апреле. На конец этого года мы планируем выйти на регулярные четыре контейнерных и рефрижераторных поезда из центрального региона в направлении Китая", - сообщил он. "Мы открыли направление по перевозке по коридору "Север-Юг". Первые четыре рефконтейнера пробные доставлены в Тегеран. Отработана по восточной ветке вся технология прослеживаемости и контроля за режимом работы оборудования и подтверждены качественные характеристики груза получателем его в Иране. Я рассчитываю, что в ближайшие месяцы это уже перейдет на регулярную основу, и дальше начнем заниматься встречными потоками", - также рассказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/razvitie-1895457723.html

китай

иран

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай, иран, турция, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023