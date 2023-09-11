https://ria.ru/20230911/peregovory-1895638296.html

Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 11.09.2023

Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:57

2023-09-11T17:57

2023-09-11T17:57

в мире

турция

армения

анкара (провинция)

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе армянского правительства. "Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

турция

армения

анкара (провинция)

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в мире, турция, армения, анкара (провинция), никол пашинян, реджеп тайип эрдоган