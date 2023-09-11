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Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 11.09.2023
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17:57 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/peregovory-1895638296.html
Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения - РИА Новости, 11.09.2023
Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщили в... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:57
2023-09-11T17:57
в мире
турция
армения
анкара (провинция)
никол пашинян
реджеп тайип эрдоган
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе армянского правительства. "Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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турция
армения
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в мире, турция, армения, анкара (провинция), никол пашинян, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Армения, Анкара (провинция), Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган
Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения

Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы

© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Тайип Эрдоган с премьером Армении Николом Пашиняном
Президент Турции Тайип Эрдоган с премьером Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Тайип Эрдоган с премьером Армении Николом Пашиняном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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В миреТурцияАрменияАнкара (провинция)Никол ПашинянРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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