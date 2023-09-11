Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения
Пашинян и Эрдоган обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы
© Фото : пресс-служба премьер-министра АрменииПрезидент Турции Тайип Эрдоган с премьером Армении Николом Пашиняном
© Фото : пресс-служба премьер-министра Армении
Президент Турции Тайип Эрдоган с премьером Армении Николом Пашиняном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе армянского правительства.
"Собеседники обсудили армяно-турецкие отношения и региональные вопросы. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули, что достижение долгосрочного мира и стабильности в регионе будет способствовать развитию и процветанию всех региональных стран. Стороны отметили, что продолжат дипломатические усилия в этом направлении", - говорится в сообщении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.