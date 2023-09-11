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Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 11.09.2023 (обновлено: 13:40 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/peregovory-1895563927.html
Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине
Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.09.2023
Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что РФ не готова к переговорам по Украине не соответствуют действительности, заявил в интервью "Известиям"... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T13:38
2023-09-11T13:40
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что РФ не готова к переговорам по Украине не соответствуют действительности, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина - вот, что сказал Блинкен. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", - сказал он в интервью "Известиям".Он напомнил, что стол переговоров покинула не российская сторона, это сделали украинские переговорщики."Именно Российская Федерация постоянно устами президента Путина говорит о своей готовности вести такие переговоры. Но говоря о готовности вести переговоры, мы должны отдавать себе отчет в тех реалиях, которые сложились после марта прошлого года", - сказал Песков.Он подчеркнул, что "мы не можем абстрагироваться от новых условий".
https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html
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россия, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине

Песков опроверг заявления Блинкена о неготовности РФ к переговорам по Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что РФ не готова к переговорам по Украине не соответствуют действительности, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина - вот, что сказал Блинкен. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", - сказал он в интервью "Известиям".
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Вчера, 03:08
Он напомнил, что стол переговоров покинула не российская сторона, это сделали украинские переговорщики.
«
"Именно Российская Федерация постоянно устами президента Путина говорит о своей готовности вести такие переговоры. Но говоря о готовности вести переговоры, мы должны отдавать себе отчет в тех реалиях, которые сложились после марта прошлого года", - сказал Песков.
Он подчеркнул, что "мы не можем абстрагироваться от новых условий".
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