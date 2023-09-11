https://ria.ru/20230911/peregovory-1895563927.html

Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине

Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 11.09.2023

Песков ответил на заявления о неготовности России к переговорам по Украине

Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что РФ не готова к переговорам по Украине не соответствуют действительности, заявил в интервью "Известиям"... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T13:38

2023-09-11T13:38

2023-09-11T13:40

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

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дмитрий песков

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что РФ не готова к переговорам по Украине не соответствуют действительности, заявил в интервью "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина - вот, что сказал Блинкен. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности", - сказал он в интервью "Известиям".Он напомнил, что стол переговоров покинула не российская сторона, это сделали украинские переговорщики."Именно Российская Федерация постоянно устами президента Путина говорит о своей готовности вести такие переговоры. Но говоря о готовности вести переговоры, мы должны отдавать себе отчет в тех реалиях, которые сложились после марта прошлого года", - сказал Песков.Он подчеркнул, что "мы не можем абстрагироваться от новых условий".

https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html

https://ria.ru/20230911/peregovory-1895537684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, в мире