Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны
Источник рассказал про конструктивность переговоров Эрдогана по зерновой сделке
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновой сделке с западными лидерами на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии были конструктивными, но для возобновления черноморской зерновой инициативы нужна конкретика, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передавало агентство Блумберг. Как отмечают источники, Эрдоган добивается этого на закрытых встречах с лидерами. По данным трех турецких чиновников, Турция просит мировых лидеров оказать "содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения компанией Lloyd's of London", а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT. В свою очередь источник в делегации Эрдогана на саммите "Большой двадцатки" подтвердил РИА Новости его переговоры с мировыми лидерами по зерновой сделке, но конкретных решений пока не принято, целью Анкары, по его словам, является именно возобновление черноморской зерновой инициативы, а не поиск альтернативных вариантов.
"Это были конструктивные переговоры, но для того, чтобы добиться результата, нужна конкретика. Анкара продолжает соответствующую работу совместно с ООН", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что РФ вернется к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Ф уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.