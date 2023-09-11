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Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны - РИА Новости, 11.09.2023
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06:05 11.09.2023 (обновлено: 10:42 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/peregovory-1895453374.html
Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны
Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны - РИА Новости, 11.09.2023
Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновой сделке с западными лидерами на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии были конструктивными,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T06:05
2023-09-11T10:42
в мире
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
сергей лавров
оон
большая двадцатка
swift
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АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновой сделке с западными лидерами на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии были конструктивными, но для возобновления черноморской зерновой инициативы нужна конкретика, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передавало агентство Блумберг. Как отмечают источники, Эрдоган добивается этого на закрытых встречах с лидерами. По данным трех турецких чиновников, Турция просит мировых лидеров оказать "содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения компанией Lloyd's of London", а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT. В свою очередь источник в делегации Эрдогана на саммите "Большой двадцатки" подтвердил РИА Новости его переговоры с мировыми лидерами по зерновой сделке, но конкретных решений пока не принято, целью Анкары, по его словам, является именно возобновление черноморской зерновой инициативы, а не поиск альтернативных вариантов. "Это были конструктивные переговоры, но для того, чтобы добиться результата, нужна конкретика. Анкара продолжает соответствующую работу совместно с ООН", - сообщил собеседник агентства. Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что РФ вернется к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Ф уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895452852.html
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в мире, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, оон, большая двадцатка, swift, зерновая сделка
В мире, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Сергей Лавров, ООН, Большая двадцатка, SWIFT, Зерновая сделка
Источник: переговоры Эрдогана по зерновой сделке на G20 были конструктивны

Источник рассказал про конструктивность переговоров Эрдогана по зерновой сделке

© AFP 2023 / MONEY SHARMAПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Нью-Дели
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Нью-Дели
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 сен – РИА Новости. Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерновой сделке с западными лидерами на полях саммита "Большой двадцатки" в Индии были конструктивными, но для возобновления черноморской зерновой инициативы нужна конкретика, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган призывает лидеров G20 выполнить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, передавало агентство Блумберг. Как отмечают источники, Эрдоган добивается этого на закрытых встречах с лидерами. По данным трех турецких чиновников, Турция просит мировых лидеров оказать "содействие в страховании российского экспорта продовольствия и удобрения компанией Lloyd's of London", а также подключить Москву к системе международных платежей SWIFT. В свою очередь источник в делегации Эрдогана на саммите "Большой двадцатки" подтвердил РИА Новости его переговоры с мировыми лидерами по зерновой сделке, но конкретных решений пока не принято, целью Анкары, по его словам, является именно возобновление черноморской зерновой инициативы, а не поиск альтернативных вариантов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Источник: Эрдоган и Путин могут вскоре обсудить по телефону зерновую сделку
06:02
"Это были конструктивные переговоры, но для того, чтобы добиться результата, нужна конкретика. Анкара продолжает соответствующую работу совместно с ООН", - сообщил собеседник агентства.
Как сообщали 24 августа в российском дипведомстве, глава МИД России Сергей Лавров на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что РФ вернется к зерновой сделке только в случае выполнения всех обязательств перед российской стороной.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Ф уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в Минобороны РФ.
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Эрдоган заявил об обстоятельных переговорах с Лавровым на G20
Вчера, 14:09
 
В миреРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСергей ЛавровООНБольшая двадцаткаSWIFTЗерновая сделка
 
 
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