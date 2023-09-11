https://ria.ru/20230911/pereboi-1895449844.html
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России - РИА Новости, 11.09.2023
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России
Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:32
2023-09-11T05:32
2023-09-11T05:32
вэф-2023
экономика
россия
владивосток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Летом ряд южных регионов пожаловались на рост цен на топливо и перебои с его поставками. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. "Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", - сказал Шульгинов. Как добавил министр, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/benzin-1895430626.html
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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России
Минэнерго: перебои с топливом на юге возникли из-за искусственного дефицита
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Летом ряд южных регионов пожаловались на рост цен на топливо и перебои с его поставками. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.
Минэнерго работает с бизнесом для сдерживания цены на бензин
"Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", - сказал Шульгинов.
Как добавил министр, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
В Минэнерго рассказали об объемах "серого" экспорта топлива