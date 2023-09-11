https://ria.ru/20230911/pereboi-1895449844.html

В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России

В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России - РИА Новости, 11.09.2023

В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России

Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T05:32

2023-09-11T05:32

2023-09-11T05:32

вэф-2023

экономика

россия

владивосток

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Летом ряд южных регионов пожаловались на рост цен на топливо и перебои с его поставками. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. "Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", - сказал Шульгинов. Как добавил министр, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/benzin-1895430626.html

https://ria.ru/20230911/toplivo-1895429633.html

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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет