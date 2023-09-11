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В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России - РИА Новости, 11.09.2023
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05:32 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/pereboi-1895449844.html
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России - РИА Новости, 11.09.2023
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России
Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T05:32
2023-09-11T05:32
вэф-2023
экономика
россия
владивосток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на ВЭФ. Летом ряд южных регионов пожаловались на рост цен на топливо и перебои с его поставками. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны. "Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", - сказал Шульгинов. Как добавил министр, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230911/benzin-1895430626.html
https://ria.ru/20230911/toplivo-1895429633.html
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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет
ВЭФ-2023, Экономика, Россия, Владивосток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дальневосточный федеральный университет
В Минэнерго объяснили причину перебоев с топливом на юге России

Минэнерго: перебои с топливом на юге возникли из-за искусственного дефицита

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПистолеты топливораздаточной колонки на АЗС
Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Пистолеты топливораздаточной колонки на АЗС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен - РИА Новости. Перебои с топливом на юге России возникли из-за попыток создать искусственный дефицит путем закрытия заправок, Минэнерго старается пресекать такие действия, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости на ВЭФ.
Летом ряд южных регионов пожаловались на рост цен на топливо и перебои с его поставками. Минэнерго России подтверждало, что видит сложности с ритмичностью поставок топлива на юг, и рекомендовало нефтяным компаниям найти возможности по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.
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"Ситуация на юге России в большей степени связана не с логистическими сложностями, а с тем, что кто-то просто пытался сыграть на ситуации – закрывал заправки, создавая искусственный дефицит. Мы стараемся пресекать такие действия", - сказал Шульгинов.
Как добавил министр, потребности внутреннего рынка в топливе полностью обеспечены производством.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ВЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладивостокНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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